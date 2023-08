Kopřivová po vlně spekulací kápla božskou: Přiznala rozchod s Dubovickým

Už několik dlouhých měsíců se spekulovalo o tom, zda vztah modelky Veroniky Kopřivové a sportovce Miroslava Dubovického neprochází krizí. A domněnky fanoušky se nyní ukázaly jako pravdivé. Influencerka totiž na sociální síti oznámila, že již nadále s otcem své dcerky netvoří pár.

Fanoušci Veroniky Kopřivové si už několik měsíců všímali toho, že se na jejím Instagramu na prakticky žádných snímcích neukazuje její partner Miroslav Dubovický. Ten byl přitom dříve přítomný snad na každém příspěvku, který kráska sdílela. Není proto divu, že se příznivci modelky začali domnívat, že je na oko pohádkový vztah u konce. A měli pravdu.

Je to už delší dobu…

Modelka nyní na svém Instagramu zveřejnila černobílou fotografii, na které zachytila, jak se společně se svým dnes už bývalým partnerem a dcerou Ell drží za ruce. „Strašně nerada tohle dělám, není lehké to sdílet veřejně. Chtěli jsme na to čas a ten jsme se rozhodli, že nastal. Je to už delší dobu, co spolu netvoříme pár, ale zůstala nám ta nejdůležitější role. Jsme máma a táta. Dva fungující rodiče a zároveň přátelé,” napsala Kopřivová v příspěvku, u kterého vypnula možnost přidávat komentáře.

Žádná špína ani dramata

Modelka, která dříve tvořila pár i například s Jaromírem Jágrem, následně Dubovického vychválila do nebes a uvedla, že je za všechny společně strávené chvíle nesmírně vděčná. Poděkovala mu také i za krásnou dcerku. „Ell nás bude pojit už navždy. Nesmírně si vážím toho, jak spolu fungujeme a jaký jsi táta. Naše cesta rodičovství pokračuje a já jsem ráda, že jsme na to dva,” dodala s tím, že je pro oba z nich nejdůležitější spokojenost a štěstí jejich dcery.

Kromě toho také chtěla předejít dalším možným spekulacím a razantně vyvrátila, že by vztah skončil za nějakých dramatických okolností. „Nehledejte u nás špínu a dramata, to se nikdy nedělo, nebyl a není v tom nikdo třetí. Je to prostě život a ten jde dál,” zakončila své oznámení.