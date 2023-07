Veronika Kašáková přiznala těžkosti a starosti: Ze synovy nemoci se ale nehroutí

Když se modelka Veronika Kašáková jen pár dní po porodu dozvěděla, že její syn trpí vzácnou metabolickou vadou, zhroutil se jí svět. Postupem času ale s nemocí zvanou fenylketonurie naučila pracovat. Dnes pro ni nepředstavuje nějakou těžkost, ale spíše výzvu.

Veronika Kašáková dlouho toužila po dítěti a na začátku roku 2021 se jej konečně dočkala. S manželem Milanem Sovadinou přivítali na světě syna Matyáše. Radostné období, které následovalo po příchodu Matyáše na svět, ovšem záhy narušila špatná zpráva. Lékaři totiž rodičům sdělili, že jejich syn trpí vzácným onemocněním zvaným fenylketonurie, v důsledku kterého musí malý Matyáš dodržovat přísný jídelníček. Smí jíst jen bezlepkové, bezlaktózové a nízkobílkovinné potraviny.

Jde o nastavení mysli

Přestože byla zpočátku pro modelku zpráva o nemoci zdrcující, naučila se s fenylketonurií pracovat. A více než jako omezení ji bere jako výzvu. „Nahlížím na to jako na nějaké poslání, kde se máme zamýšlet nad stravou. To, že nemůže maso a různé potraviny, není možná tolik na škodu. Pro rodiče je to samozřejmě náročné, je to hodně o počítání všeho a vážení,” nechala se před časem slyšet pro pořad Showtime.

Není čas se hroutit

Na odlišný způsob stravování syna si oba rodiče zvykli. Nic jiného jim také nezbylo. „Neměli jsme na výběr nic jiného než fungovat, protože motivace je obrovská, a tou je náš syn, kterého oba bezmezně milujeme. Není čas se hroutit. Naopak to vzít jako výzvu, postavit se k tomu čelem a udělat mu nejkrásnější jak dětství, tak život,” komentovala zdravotní stav syna pro iDNES.

„Těžkosti a starosti máme, ale já zaměřuji svůj mozek jen na ty radosti a všechno, co přichází, řeším ve chvíli, kdy to přijde a nebojím se předem. Takže řešíme toho spoustu denně, ale není to pro nás to, čemu chceme věnovat tu pozornost,” dodala ještě kráska s tím, že se zkrátka naučili se synovou nemocí žít a dnes pro ně nepředstavuje žádnou ohromnou hrozbu, nad kterou by bylo potřeba každý den přemýšlet.