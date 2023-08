Rvačka s manželkou a pak smrt. Veronika Jeníková oplakává milovaného tatínka

Pro herečku Veroniku Jeníkovou je současné životní období velmi náročné. Kromě toho, že ztratila dobrou kamarádku Janu Šulcovou, jen pár týdnů před jejím odchodem tragicky přišla o milovaného tatínka. Ten zemřel poté, co se popral se svou manželkou, Veroničinou maminkou. Smutných událostí je tak v životě oblíbené herečky bohužel až příliš.

K nešťastné události v rodině Veroniky Jeníkové přispěla maminčina vážná nemoc. Již nějakou dobu totiž musela žít ve speciálním centru pro pacienty, kteří trpí alzheimerovou chorobou. Jak se herečka svěřila deníku Blesk, tatínek se rozhodl, že v tom svou milovanou ženu nenechá, a proto se do domova nastěhoval s ní, aby jí dělal společnost a pomáhal jí těžkou nemoc lépe snášet.

Pacienti s tímto typem onemocnění ovšem ztrácí kontakt s realitou a často mohou vlivem svého zdravotního stavu být podráždění nebo dokonce agresivní. A právě to se mamince Veroniky Jeníkové přihodilo.

“Prala se s tátou o pyžamo. On upadl, zlomil si tři žebra a dostala se mu voda do plic,” popsala okolnosti neštěstí, ke kterému došlo zhruba před třemi týdny, Veronika Jeníková. Zranění se bohužel pro jejího tatínka ukázalo být fatálním a on jeho následkům nakonec podlehl.

Po tatínkovi přišla o milovanou kamarádku

Jen krátce poté přišla smrt herečky Jany Šulcové, se kterou se Veronika Jeníková dlouhé roky přátelila. Seznámily se v městských divadlech pražských, kde obě hrály a v době jejich prvního setkání bylo Veronice jen 22 let. Přesto mezi ní a o generaci starší Šulcovou panovalo zvláštní porozumění a když se Jana Šulcová rozváděla s Oldřichem Víznerem, byla jí Veronika Jeníková velkou oporou.

Zda se nakonec zúčastnila jejího pohřbu, není v tuto chvíli známé. Mezi hosty posledního rozloučení k vidění nebyla, ale je možné, že se později zúčastnila tajného karu, na kterém nechyběl ani exmanžel zesnulé umělkyně Vízner a další známé osobnosti.