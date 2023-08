Freimanová v posledních dílech ZOO: Prozradila, co si o turbulentním ději myslí

Fanoušci populárního seriálu televize Prima ZOO smutní. V brzké době totiž herecké obsazení opustí herečka Veronika Freimanová, která se zhostila role přísné ředitelky Marie Roklové. Pro Kafe.cz nyní oblíbená umělkyně prozradila, co ji k odchodu ze seriálu vedlo.

“Ta informace vlastně sama vyplynula na tiskové konferenci televize Prima a musím říst, že to asi vyznělo více bombasticky, než to ve skutečnosti je,” sdělila Veronika Freimanová na úvod redakci Kafe.cz.

Nejedná se totiž o žádné náhlé rozhodnutí ze strany produkce ani herečky, ale naopak o dlouho plánovaný krok. “Takhle jsme byli domluveni již od začátku, že tam budu na dvě sezony. Ono to ani ze scénáristického hlediska ani nejde, dělat taková zásadní rozhodnutí náhle, to se musí nějakou dobu plánovat. Není to tedy tak, že bych se najednou rozhodla skončit,” vysvětlila herečka, jejíž prohlášení tak možná některé fanoušky seriálu uklidní.

“Zatím ještě dotáčíme, se všemi se vídám a je to fajn. A myslím, že ty epizody, ve kterých se ještě objevím, budou moc pěkné,” uvedla Veronika Freimanová s tím, že se diváci ještě stále mají na co těšit, jelikož v ději jistě nebude nouze o zvraty.

Fanoušci Veroniku Freimanovou uvidí v jiném seriálu

Pokud by se po ní po odchodu ze seriálu někomu zastesklo, bude ji moci vidět v jiném seriálu, na kterém v nedávné době pracovala. Objeví se totiž v nových dílech seriálu Einstein. “Natočili jsme dalších osm dílů a musím prozradit, že pro mě je druhá série daleko větší legrace než ta první. S Pavlem Zedníčkem a Vojtou Kotkem jsme si to strašně užili,” prozradila pro deník Blesk Veronika Freimanová.

Nyní si ale herečka především užívá léto, během kterého se jí již podařilo vyrazit na zahraniční dovolenou. “V červnu se mi podařilo trochu zvolnit a odjela jsem do Řecka, to ještě v Athénách bylo 27 stupňů a ne tropy. Opravdu jsem si to užila. Moře, i památky. Člověk se tak zklidní. Pevně doufám, že se tam na začátku září vrátím,“ uzavřela s úsměvem.