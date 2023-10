Veronika Arichteva vzpomíná na StarDance: Nejlepší práce, kterou jsem kdy měla

Taneční show StarDance je v plném proudu a tak si účastníci předchozích ročníků čas od času rádi zavzpomínají, jaké to bylo, když na parketu stáli sami. Pro Kafe.cz o tom promluvila Veronika Arichteva, pro kterou byla účast v soutěži jednou z nejlepších zkušeností vůbec.

Veronika Arichteva ve StarDance soutěžila v roce 2018. S tanečním partnerem Michalem Necpálem se v show udržela až do semifinále, a tak si svůj ročník soutěže užila téměř celý. Jak prozradila pro Kafe.cz, vzpomíná na něj s láskou dodnes.

“Já na to vzpomínám jako na snad nejlepší práci, kterou jsem kdy měla. Tehdy jsem ještě neměla dítě a neměla jsem nic moc roztočeno, protože jsem chtěla mít na tréninky opravdu čas. Ten půlrok se všemi skvělými lidmi jsem si opravdu užila,” prozradila herečka s úsměvem.

Na parketu trávila jedenáct hodin denně

“Kdybych měla tu možnost, určitě bych do toho šla znova, ale myslím, že bych to možná brala s takovou větší lehkostí. Prostě s vědomím toho, že je to především zábavná show a ne vrcholové taneční závody. Možná bych pak měla menší stresy, protože to celkově bylo hodně náročné. S Michalem jsme ke konci trávili na tréninku třeba jedenáct hodin denně, protože když se máte naučit dva nové tance za čtyři dny, tak je toho opravdu hodně,” vysvětlila Veronika Arichteva.

Získané taneční dovednosti už navíc využila i po skončení soutěže ve svém dalším profesním životě. “Než jsem měla dítě, tak jsme poté s Michalem Necpálem objížděli různé plesy, taneční večírky a akce, kde jsme vystupovali. A potom jsem zkoušela divadelní představení Zimní pohádka, ve kterém je taková taneční scéna, a musím říct, že se mi to zkoušelo lépe, když jsem věděla, o čem ten pohyb vlastně je,” sdělila pro Kafe.cz populární herečka.

“Dnes už by to tak snadno nešlo. Ne, že bych si nevzpomněla na kroky, ale to tělo není tak zpevněné, po dětech se to na té kondici opravdu projeví,” dodala Veronika Arichteva upřímně.