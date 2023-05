V létě už snad budeme bydlet, říká Veronika Arichteva o rekonstrukci domu snů

Zatímco někdo miluje moderní architekturu, jiný dává raději přednost klasice a atmosféře starých dobrých časů. Mezi druhou skupinu patří například herečka Veronika Arichteva, která spolu s manželem rekonstruuje starou usedlost na venkově. Dům, ve kterém plánují zestárnout, se jim proměňuje pod rukama a pokud vše půjde podle plánu, již brzy se stane domovem jejich rodiny.

Do bývalého panského domu, ke kterému patří také velká zahrada, se Veronika Arichteva zamilovala na první pohled. Protože je ale přes 150 let starý, bylo jasné, že bude potřebovat mnoho péče a citlivých zásahů. Proto se s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, dobře rozmýšleli, jestli ho skutečně chtějí koupit.

Láska ke všemu starému a s atmosférou nakonec zvítězila, a tak se sympatický pár pustil s pomocí stavební firmy a architekta do díla. Přestože budoucí bydlení bylo potřeba přizpůsobit požadavkům na moderní rodinné bydlení, byli si jistí, že si přejí, aby atmosféra a duch místa zůstal zachován. To se jim podařilo a tak nyní zbývají jen poslední práce před tím, než se budou moci do svého domu snů nastěhovat.

“Aktuálně to vypadá tak, že pokud vše půjde dobře, na konci léta budeme bydlet. Ne, že by to vše proběhlo bez problémů, nějaké se samozřejmě objevily jako asi při každé rekonstrukci, ale celkově to postupuje dobře. Nyní se hlavně ladí interiér a dodělávají koupelny a podobné práce,” prozradila herečka pro Kafe.cz, v jaké fázi se momentálně příprava jejich rodinného přístavu nachází.

Na čem se neshodneme, to vyhandlujeme

Oba manželé Arichtevovi mají podobný vkus a mají v oblibě retro věci. K zásadním rozporům proto při rekonstrukci mezi nimi nedocházelo. Našly se ale maličkosti, na které měly přece jen trochu jiný názor. Během období, kdy dům upravují k obrazu svému, si ale našli metodu, jak tyto drobné domácí boje řešit.

“Máme architekty, kteří nám dělají trochu rozhodčí. Vše s námi prodiskutují, a tak se nakonec dohodneme. Některé věci také vyhandlujeme. Já jsem například chtěla trochu jinou barvu fasády než manžel, tak za to nyní vybírám různé věci v interiéru. Nebo jsem vyměnila postel za stůl a podobně,” řekla Veronika Arichteva s úsměvem pro Kafe.cz.

Přestože vzhledem k ekonomické situaci v České republice nyní není na rekonstrukce nejlepší doba, je Veronika Arichteva ráda, že se pro pořízení domu rozhodli. “Když v dnešní době člověk vydělává a má nějaké peníze, připadá mi asi nejlepší je investovat do bydlení. Zvlášť, pokud má děti,” vysvětlila svůj úhel pohledu oblíbená herečka.

Na stěhování se podle jejích slov těší nejen ona s manželem, ale také jejich malý syn Luka. “Už ví, kde bude mít pokojíček, a protože sem s námi docela často jezdí, říká, že se také nemůže dočkat. Doufám, že se nebude chtít vrátit zpátky na Slivenec,” dodala s úsměvem.