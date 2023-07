Veronica Biasiol po drsné hádce ve Varech: S prstýnkem bych měla přijít já

Influencerka Veronica Biasiol a její partnerka Barbora Mlejnková vzbudily rozruch na kolonádě v Karlových Varech, kde se před zraky všech opravdu ošklivě pohádaly. Pokud měl ale někdo obavy, zda tato událost otřese jejich vztahem, nemusí mít strach. Obě dámy jsou totiž velmi temperamentní a podobné incidenty pro ně vůbec nic neznamenají.

V uplynulém roce dvě půvabné ženy prošly těžkou partnerskou krizí a nijak se natají tím, že v ní hrála roli také nevěra. Naštěstí se jim ji ale podařilo ustát, a tak jsou nyní opět spokojené a zamilované. Jak prozradila Veronica Biasiol pro Kafe.cz, doma mají skutečně pořádnou Itálii.

“My jsme obě opravdu temperamentní, takže se opravdu dokážeme zhádat. Trvá to ale třeba deset minut a potom je to zase vše dobré. Většinou se opravdu pohádáme o úplných blbostech, není to nic závažného,” vysvětlila sympatická tmavovláska s úsměvem.

“Tichou domácnost jsme snad neměly ještě ani jednou,” dodala Veronica Biasiol, která si letos na karlovarském festivalu vyzkoušela roli moderátorky. Její partnerka KVIFF navštívila dokonce poprvé, a tak si jej obě dvě náležitě užívají.

O zásnubách se bavíme

V souvislosti se sympatickým párem se v poslední době skloňuje slovo zásnuby. Proto se redakce Kafe.cz Veronicy Biasiol zeptala, zda v současné době plánují posunout svůj vztah na další úroveň.

“My se o tom samozřejmě bavíme a uvažujeme o tom, ale zatím to necháváme plynout. Myslím, že jedna z nás s tou žádostí ale přijde. Myslím, že to bude možná záležitost spíše druhé strany, na druhou stranu vzhledem k okolnostem by se asi slušelo, abych s prstýnkem přišla spíš já,” vysvětlila pohledná influencerka, která narážela na partnerskou krizi, během které to byla právě ona, která dočasně hledala lásku jinde.