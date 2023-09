Strasti Venduly Pizingerové: Kvůli věku mladšího manžela se za sebe styděla

Dnes už je to 8 let, co si Vendula Pizingerová vzala svého podstatně mladšího partnera. Věkový rozdíl tedy už dávno neřeší, jak ale v minulosti přiznala, na začátku vztahu byla z věku Josefa Pizingera značně nesvá. Dokonce se styděla s ním chodit i po ulici.

Dnes tvoří jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu, když se ale Vendula Pizingerová a Josef Pizinger dali kdysi dohromady, kvůli věkovému rozdílu jim takřka nikdo moc šancí nedával. Oni se ale nedali a všem ukázali, že k sobě zkrátka patří. Sama Vendula ovšem přiznala, že pro ni začátky vztahu vůbec jednoduché nebyly. Když měla jít po ulici ruku v ruce se svým o 16 let mladším partnerem, šíleně se za sebe styděla.

Rudá jako rajče

„Když jsme spolu začali chodit, první rok jsem se styděla jenom s ním jít po ulici. Ne za něj, ale za sebe. A když jsme šli třeba kupovat boty, byla jsem červená jako tahle svíčka,” přiznala prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje v rozhovoru pro iDNES a zároveň vzpomínala, za jakých bizarních okolností se vlastně se svým mužem potkala.

Ten je totiž synem její dobré kamarádky Simony, ke které Vendula kdysi často chodila. A tak se vlastně seznámila i s jejím tehdy jedenáctiletým synem Josefem. „Myslela jsem si o něm, že je spratek rozmazlený. Měl rád nože, tak jsem mu je kupovala. Jednou dostal dinosaura, to jsem se nějak utrhla. A kraťasy. Je to syn mé kamarádky, takže abychom si mohly dát skleničku, potřebovaly jsme, aby byl hodný,” vyprávěla Vendula Pizingerová, která se s Josefem dala dohromady, když mu bylo 25 let.

Vtipné zásnuby

I když se možná i samotné Vendule zpočátku zdál vztah přece jen trochu zvláštní, partneři spolu vydrželi. Josef následně svou drahou polovičku požádal během dovolené ve Španělsku o ruku, což Vendule přišlo zprvu nesmírně humorné. „No začala se smát. Tak jsem tam seděl a říkal si, co teď? Požádám ji o ruku a ona se mi směje. Ale pak řekla jo,” prozradil Josef Pizinger.

Dnes dvojici stále kypí štěstím a užívají si rodinou pohodu. Před dvěma lety se dočkali syna Josífka a žijí život, jaký by jim mohl leckdo závidět.