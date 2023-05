Ztráta řeči i paralýza těla: Vémola kvůli úderům může čelit fatálním následkům

Po sobotním zápase Vémola vs. Kincl kolují po internetu fotografie zmláceného Karlose. Šokovaná O2 arena sledovala v přímém přenosu to, jak Vémola dostává jednu ránu za druhou a jeho obličej se postupně mění. Bezprostředně po konci zápasu odjel Vémola do nemocnice.

Zdravotní stav Karlose Vémoly není zatím známý. Zápasník se na Instagramu ozval jen s krátkým vyjádřením, kde prozradil, co se bude dál odehrávat v jeho kariéře. Ve svém příspěvku lehce nastínil i svůj zdravotní stav. Prozradil, že nejhůř na tom po zápase byly jeho oči.

Zdravotní risk

Dlouhodobé zápasení může mít na zdravotní stav bojovníků špatný vliv. Obzvláště v těch případech, kdy zápas dopadne, tak jak Kincl vs. Vémola. Modřiny, podlitiny a otoky nejsou to jediné, co se v těle Vémoly může nyní odehrávat.

Některá zranění mohou vést k nenávratným poškozením. V souvislosti s úmrtím boxera Muhammada Aliho se mluví o tom, že právě milovaný sport ho dohnal k těžké nemoci. Legendárnímu boxerovi v jeho 42 letech diagnostikovali lékaři Parkinsonovu chorobu. Toto onecmocnění způsobuje to, že pacient postupem času přestává být schopen ovládat svůj pohyb. V současnosti mluví otevřeně o svých zdravotních problémech boxer Jake Paul. „Občas se stane, že při řeči zadrhávám nebo mám problém vyslovit nějaké slovo, což se dříve nedělo,“ řekl. Jake Paul měl už kolem 30 otřesů mozku.

K trvalému poškození mozku dochází zejména při dlouhodobém a opakovaném inkasování úderů do hlavy. „Těžká poškození jsou nevratná. Když vám neteče krev do mozkových komor, tak vám de facto mozek umírá. To stejné platí i pokud praskne cévka, jako například u mozkové mrtvice. Když se vám ucpe nebo praskne cévka v mozku, dochází k hypoxii, to znamená odkysličení mozkové tkáně a tkáň umírá. To jsou extrémy, kdy je poškození takřka naprosto nevratné,“ přiblížil rizika pro Refresher cutman Bohumil Vojkůvka.

V případě vážných zranění je nejdůležitější čas, kdy se bojovník dostane do péče lékařů.

Prevence jako základ

I když během zápasu nemohou mít zápasníci helmu, je dobré ji používat jako prevenci alespoň při tréninku. „V rámci prevence poranění mozku je zcela zásadním faktorem helma. Eliminuje a rozprostírá intenzitu síly a dopadu úderu na hlavu zápasníka. Prevence se tak nějak sama tvoří během zápasníkovy přípravy, čímž je myšleno posilování svalu šíje a celého stabilizačního systému těla. Samozřejmě nejlepší prevencí je žádný úder neinkasovat,“ prozradil pro Refresher traumatolog Pavel Holeka.

„Helma, stejně jako všechny jiné ochranné pomůcky, slouží primárně jako preventivní krok. To znamená, že stoprocentní ochrana před ničím neexistuje. To, že máte suspenzor, nejenže neznamená, že vás nikdo netrefí mezi nohy, ale viděli jsme i případy, kdy dostali kluci na suspenzor a stejně je to strašně bolelo. Suspenzor pouze ztlumí náraz, aby nedošlo k poškození orgánu. A stejně to je s helmou – má tlumit náraz, takže nemá dojít k poškození tkání a lebky. Před tímto helma chrání,“ přiblížil funkci helmy Vojkůvka.