Zamilovaný Vavřinec Hradilek: Z mejdanu StarDance si vedl za ruku krásnou ženu

Afterparty po televizních přenosech StarDance jsou vyhlášené a každý, kdo je navštíví, se zpravidla dobře baví. Hvězdný večer si v neděli obzvlášť užil kajakář Vavřinec Hradilek, kterému dělala společnost krásná brunetka. Jednalo se o jeho manželku, kterou si letos v létě vzal. Na první pohled bylo přitom zřejmé, že jsou oba dva po uši zamilovaní.

Přímo na parket přišla svého muže podpořit krásná Lucie Rohanová, kterou za svou manželku pojal letos v červnu. Sympatická brunetka se zdržela i poté, co kamery zhasly, a Vavřince Hradilka doprovodila také na následnou afterparty. Na první pohled to mezi nimi jiskřilo a novináři poté dvojici spatřili, jak rozesmátí odchází ruku v ruce domů a culí se na sebe ne jako rodiče dvou dětí, ale dva zamilovaní studenti.

Pohledná tmavovláska pochází z Ostravy a na rozdíl od svého muže má zcela jinou profesi. Pracuje totiž jako oční lékařka. V roce 2020 se jim narodila dcera Sára, loni v únoru poté přišla na svět její mladší sestřička Kayla. Do chomoutu otec dvou malých holčiček vstoupil letos v červnu.

“Už je moja! Nejlepší žena pod sluncem! Stalo se to v lese s úžasnou partou svatebčanů. Díky,” napsal tehdy spokojený sportovec na sociální sítě k fotografiím z veselky, která proběhla v lese v úzkém rodinném kruhu. Celý obřad se nesl v neformálním duchu, ženich měl na sobě lehké kalhoty, bílou košili a jeho nastávající vypadala v jemných krémových šatech jako víla. Na svatbě nechyběli také psi, a tak se vše neslo v přírodním duchu plném pohody.

Celá rodina talentovanému sportovci ve StarDance fandí a je mu velkou oporou. “Myslím si, že jsou velmi tolerantní, ostatně mají na to i docela trénink, protože sport je vlastně stejný jako tady tancování v objemu tréninku. A tím, že vlastně už rok a půl víme, že to přijde, tak jsme se na to dostatečně připravili a je to celkem v pohodě,” prozradil Hradilek v rozhovoru pro server Extra.cz před časem.

Tanci se sice nikdy nevěnoval, ale na své vlastní veselce si s manželkou přece jen “skočil”. Jak prozradil, doufá, že po StarDance si to budou moci užít častěji. “Večer před svatbou a v den svatby jsme si něco zkusili, ale spíš to byla velká zábava a v porovnání s tím, co tu děláme teď, bych to ani nenazval tancem, ale spíš takovou juchačkou,” dodal Vavřinec Hradilek s úsměvem.