Vašo Patejdl zemřel náhle: Vdova promluvila o jeho posledních chvílích i pohřbu

Smrt legendárního muzikanta Vaša Patejdla byla pro všechny obrovským šokem. Přestože hudebník bojoval se zákeřnou rakovinou, nikdo z jeho blízkých nečekal, nakolik náhlý jeho konec bude. Vdova Miluše nyní prozradila několik detailů o děsivé diagnóze svého zesnulého muže a řekla, kdy proběhne poslední rozloučení.

Zprávě o úmrtí hudebníka Vaša Patejdla zpočátku nemohl snad nikdo uvěřit. Jeho fanoušci vůbec netušili, že se potýkal s rakovinou, a už vůbec by je nenapadlo, že jeho život mohl každým dnem dospět do svého konce. To ostatně netušil ani sám muzikant, kterému zdrcující diagnózu lékaři oznámili jen pár dní předtím, než naposledy vydechl.

Rychlý spád

Vdova Miluše na sociální síti nyní učinila prohlášení, ve kterém chtěla vyvrátit několik spekulací a polopravd, které se o smrti Vaša Patejdla šířily. A uvedla, že manželům odchod byl skutečně velmi rychlý. „Mého manželka zasáhla nečekaně, a především zcela skrytě, velmi zákeřná nemoc. Jeho odchod byl zapříčiněn důsledkem celkového vyčerpání organismu při progresi zákeřného zhoubného onemocnění slinivky břišní,” uvedla vdova, co přesně stálo za manželovým rychlým odchodem.

Zároveň prozradila, že její manžel diagnózu několik dní přede všemi tajil. „Nejprve o své nemoci věděl jen sám Vašo a já, následně pak jeho tři synové,” napsala s tím, že její manžel naposledy vydechl v sobotu 19. srpna. V tu chvíli po jeho boku byli jeho nejbližší.

Poslední rozloučení

Vdova Miluše svůj příspěvek pak zakončila informací o pohřbu. Uvedla, že kromě rodiny a přátel bude mít možnost se s jejím zesnulým mužem rozloučit i široká veřejnost. „Pohřeb se uskuteční ve středu 30. srpna 2023 od 14 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově,” vzkázala všem Miluše.