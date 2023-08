Těžko hledali slova, pak tleskali vestoje: Blízcí se loučili s Vašem Patejdlem

Fanoušci i nejbližší hudebníka Vaša Patejdla se ve středu 30. srpna sešli v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově, aby dali muzikantovi poslední sbohem. Nechyběla mezi nimi celá řada smutnějších hostů, kteří mohli jen stěží vyjádřit svůj smutek.

Muzikant a spoluzakladatel kapely Elán Vašo Patejdl byl mezi všemi velmi oblíbený, a tak není divu, že na jeho pohřeb dorazila spousta lidí. Kromě fanoušků na posledním rozloučení pochopitelně nesměli chybět ani jeho kolegové, přátelé a samozřejmě rodina. Ze známých tváří se Patejdlovi přišli poklonit například herec Roman Vojtek, zpěvák z kapely Olympic Petr Janda anebo herečka Daniela Šinkorová. Dorazil také bývalý premiér Andrej Babiš.

Zdrcení hosté

Mnohé ze známých tváří nechtěly své pocity jakkoliv komentovat. Například hudebník a dlouholetý přítel Vaša Patejdla Jožo Ráž ihned po svém příchodu podle webu Prima Ženy oznámil, že na žádné dotazy médií nebude odpovídat. Zdrcený hudebník nakonec ale přece jen promluvil, a sice během samotného smutečního obřadu nad rakví svého kamaráda. „Odešel kus Elánu. Elán je věčný a ty s ním. Prožili jsme v soukromém i profesním životě strašně moc. Vašo, to co jsme si spolu slíbili, to splníme,” pronesl.

Frontman kapely Olympic pak byl o něco sdílnější. Nešetřil na Patejdla slovy chvály a prozradil, že byl velkým gentlemanem. „Byl to prima člověk. Měl jsem ho moc rád. Do naší party moc nepatřil, byl totiž strašně slušný. Bude chybět. Eláni mají smůlu, přijít o takového kluka je neštěstí,” pronesl smutným hlasem.

Legendární píseň

V závěru pohřbu všichni zúčastnění Vašu Patejdlovi zatleskali vestoje, zatímco se bazilikou ozýval jeden z jeho největších hitů – Voda čo má drží nad vodou. Během toho už propukli v pláč i všichni ti, jimž se do té chvíle dařilo slzy zadržovat.

Vašo Patejdl zemřel 19. srpna 2023 po krátké, avšak těžké nemoci. Bojoval s rakovinou slinivky břišní. Diagnózu mu lékaři oznámili pouhých 14 dní předtím, než nemoci podlehl.