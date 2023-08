Obětavý člen Elánu zachránil Gottovi kariéru, mohlo to skončit špatně

Vašo Patejdl si kromě nesporného přínosu české muzice může připsat také další zásluhu. V Chile totiž doslova zachránil Karla Gotta, se kterým byl tehdy na zájezdu. Celá záležitost souvisela s fotbalem a šlapkou, kterou Mistr nezbytně nutně potřeboval. Právě Patejdl mu ji tehdy v Jižní Americe pomohl sehnat.

Vašo Patejdl rád hrál fotbal a byl také členem týmu Amfora. Během zájezdu v Chile, na kterém mělo dojít k fotbalovému utkání, měl Karel Gott vystoupit na tamější ambasádě. Hudební číslo ovšem bylo v ohrožení, protože se ztratila šlapka od bicí soupravy, na kterou měl mnohonásobného Zlatého slavíka doprovodit Pavel Větrovec.

Šlapka neboli pedál ale nebyl k nalezení, a tak hrozilo, že celé vystoupení vůbec neproběhne. Na prekérní situaci zavzpomínal prezident Amfory Petr Salava, který se s historkou svěřil deníku Aha! a popsal, jak Patejdl záležitost vyřešil.

“Zjistili jsme to chvíli před začátkem, byly to nervy. Vašo s sebou měl speciální počítač s právě zmíněnou šlapkou. Když viděl bezvýchodnou situaci, obětavě se nabídl, že dojede taxíkem na hotel a šlapku Pavlovi půjčí,” vysvětlil Salava s tím, že Patejdl v tu dobu pracoval na hudbě k muzikálu Jack Rozparovač a práci si s sebou vzal i do zahraničí. Právě díky tomu měl na hotelu potřebné vybavení, kterým pomohl koncert zachránit.

Hudbě se věnoval do poslední chvíle

Vašo Patejdl zemřel v sobotu poté, co onemocněl těžkou formou rakoviny slinivky. O své diagnóze se bohužel spoluzakladatel slavné slovenské kapely Elán dověděl teprve nedávno, a tak již nebyla šance, že by se ze svého onemocnění mohl zotavit.

Do poslední chvíle se ale snažil zůstat aktivní a dokud mu to síly dovolovaly, vytrvale pracoval a plánoval další hudební vystoupení. Naposledy tak koncertoval 27. července na festivalu Benátská! - tedy jen necelý měsíc předtím, než vydechl naposledy.