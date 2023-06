Natáčení Kamaráda do deště 3? Vaculík i Tofi vyřkli jasné stanovisko

Idol ženských srdcí 80. let Lukáš Vaculík spolu se svým věrným parťákem Sagvanem Tofim se po uvedení filmu Kamarád do deště stali miláčky národa. Ženy po nich šílely a muži chtěli žít jejich životy. Co však herci dělají dnes a pojí je stále nerozlučné přátelství?

Lukáš Vaculík se stal idolem československých žen přece jen o trochu dříve než jeho nejlepší kamarád a parťák Sagvan Tofi. Psal se tenkrát rok 1985 a Lukáš exceloval ve filmu Láska z pasáže. Role hezounka se sklony lumpa mu sedla dokonale.

Ten pravý boom ale přišel až o tři roky později, kdy se odvysílal legendární film Kamarád do deště, kde si zahrál právě po boku Sagvana Tofiho. Režisér Jaroslav Soukup měl prý tenkrát o hlavních představitelích jasno a Sagi s Lukášem byli jasnou volbou. Dokonce chtěl, aby měli ve filmu i stejná jména, to ale herci odmítli.

"V roce 1982 jsem připravoval film Vítr v kapse a hledal jsem do něj dva mladé kluky. Lukáš mě zaujal ve zmíněném filmu mého profesora Karla Kachyni. Měl obrovské charisma. Pozval jsem ho na herecké zkoušky a k němu studenta konzervatoře Sagvana Tofiho. Ta dvojice byla jasná, doplňovali se, a tak si v mém filmu zahráli hlavní role," řekl pro Prima Ženy režisér Soukup.

Film o číšníkovi a taxikáři se stal hitem

Snímek o číšníkovi a taxikáři, kteří se dostanou do maléru a musí se postarat o to, aby sehnali peníze na dluhy, se stal hitem. Nebylo tedy divu, že se o čtyři roky později začalo točit pokračování s názvem Kamarád do deště 2 - Příběh z Brooklynu, kde si po boku Tofiho a Vaculíka zahrála ve své první roli topmodelka Simona Krainová.

I tento film byl nesmírně úspěšný a herci si opět užívali nebývalé slávy. O tom, že je nadčasový, svědčí fakt, že je dodnes diváky milovaný a neustále se těší vysoké sledovanosti. Před několika lety tak hlavní představitelé Michala a Tomáše dostali nabídku na natáčení třetího dílu. Oba ji ale svorně odmítli.

Po filmu si spolu zahráli i v muzikálu Děti ráje

„Nabídku na trojku jsme s Lukášem dostali a oba jsme se dohodli, že ji odmítneme. Prostě jsme si řekli, že ten kult, co jsme vytvořili, nebudeme kazit a chceme, aby si nás diváci takhle pamatovali,“ prozradil Blesku Tofi, který společně s Vaculíkem evidentně věděli, jak bude probíhat natáčení, ale nechtěli se vracet do minulosti.

Nakonec to tedy nebylo pokračování legendárního filmu, ale muzikál Děti ráje, kde se nejlepší kamarádi opět objevili bok po boku, a samozřejmě si opět vzájemnou spolupráci náležitě užívali.