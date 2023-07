Václav Vydra exkluzivně ze Španělska: Vyvezl obrovskou rodinu a prozradil plány

Milovník venkovského života Václav Vydra, jehož druhou vášní jsou kromě herectví také koně, si čas od času musí od rutiny a těžké práce v hospodářství odpočinout. Proto s celou rodinou vyrazil na dovolenou, kterou si všichni náležitě užívají. Redakci Kafe.cz pozdravil oblíbený umělec přímo z rekreace.

“Zrovna jsem ve Španělsku, konkrétně na Mallorce. Jsem tady se synem, snachou, vnoučaty i manželkou Janou, takže je to fajn. Zrovna sedíme v příjemné restauraci v zapadlé uličce na večeři a užíváme si to,” prozradil Václav Vydra, jak tráví s rodinou prázdniny.

Se svou životní láskou Janou Bouškovou je Václav Vydra ženatý třináct let, jejich vztah ale trvá mnohem déle, a to dokonce neuvěřitelných čtyřicet let. Kromě hospodářství a koní často sdílí také pracoviště, společně nahrávají například hlasové doprovody k oblíbené kuchařské show Prostřeno, a tak není divu, že čas od času také oni potřebují opustit stereotyp a odpočinout si mimo zaběhnuté koleje.

Před časem se v případě slavného páru spekulovalo o tom, že prochází krizí, to však oba vyvraceli. Vzhledem k tomu, že nyní vyrazili do teplých krajin s celou rodinou, je očividné, že se jednalo skutečně o pouhou fámu a jejich rodina je stále spokojená a fungující.

Jejich lásku prověřily tragické události

Když Václav Vydra hovoří o synovi, na mysli má Jana, potomka své manželky, kterého spolu s ní vychovával poté, co jeho skutečný otec Petr Svojtka tragicky zahynul pod koly tramvaje. Chlapce tehdy přijal za vlastního a s manželkou vychovali nejen jeho, ale také Janinu neteř Terezku, o kterou se její sestra z důvodu vážné nemoci nemohla postarat.

Společného potomka si Václav Vydra a Jana Boušková velmi přáli, bohužel ale zasáhl krutý osud. Herečka sice skutečně otěhotněla, bohužel se ale jednalo o těhotenství mimoděložní, které ohrožovalo její život. Když zkolabovala při zkoušce v divadle a byla odvezena do nemocnice, museli lékaři přistoupit k zákroku. Janu Bouškovou sice zachránili, ale bohužel kvůli operaci již později nemohla mít další děti. “Měla jsem obrovské štěstí, že mě lékaři zachránili,” zavzpomínala na smutnou událost pro Kafe.cz před časem.