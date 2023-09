Václav Upír Krejčí už nebydlí s manželkou: Ulovila ho o řadu let mladší žena

Václav Upír Krejčí má důvod k radosti. Herec, komik, režisér a scenárista se nedávno rozvedl. Z jeho o šestnáct let mladší manželky se stala exmanželka. Po rozvodu je Krejčí konečně volný a může se věnovat nové známosti, přítelkyni Lucince.

Samotný Václav Upír Krejčí se po rozvodu netajil radostí. „S Lucinkou slavíme,“ svěřil se pro deník Blesk. Jeho nová partnerka je ještě o rok mladší než bývalá manželka.

Rozpad manželství

Oblíbený komik se svěřil s tím, že jeho nová láska je opravdu intezivní. Podle jeho slov se od sebe za posledních deset měsíců neodloučili ani na minutu. Jediné, co bránilo jejich lásce, byl rozvod a spory o majetek. Konkrétně šlo o pozemek, který si bývalí manželé Krejčí pořídili ve starých Řepích. Na pozemku stála stoletá stodola, z níž si vybudovali obytný dům, který obsahoval nahrávací studio a střižnu. Odhad hodnoty nemovitosti byl kolem 30 milionů korun. Teď už bývalá manželka Krejčího chtěla dům pro sebe. „Já jsem ale upozornil na svůj věk. Už nemohu začínat od nuly. Potřebuju náš majetek rozdělit,“ tvrdil Upír nejen u soudu. „Záleží mi ale hodně na tom, abych měl s dcerami dobrý vztah. Věřím, že mě pochopí. Předtím, než jsem udělal tuhle tlustou čáru za minulostí, jsem hodně trpěl,“ prozradil herec pro Blesk.

Osudová láska

Václav Upír Krejčí našel v nové partnerce i novou naději. Je přesvědčený o tom, že další roky bude trávit s ní. „Jsem konečně svobodný pták, máme otevřenou cestu k největší radosti,“ prozradil pár chvil po odchodu ze soudní síně. Podle Blesku se k sobě oba manželé chovali jako cizí lidé. Nepodali si ruce a nepromluvili spolu.

Emoce mezi exmanželkou Zuzanou a Krejčím byly velmi vyhrocené. Zuzana si našla chlapa a Václav tuhle situaci nezvládl, tak jak si představoval. „Já jsem reagoval, jak jsem reagoval... Dneska vidím, jak to bylo zbytečné!“ přiznal. Nejspíše odkazoval na fakt, že po roztržce se Zuzanou na chatě vyjel ze společné chaty do lesa a pár chvil na to, skončil v potoce. Při osudné bouračce mu naměřili 2,7 promile. Od soudu si vysloužil pokutu 224 tisíc korun a na dva a půl roku mu sebrali řidičský průkaz. V odvolacím řízení se dočkal snížení obou trestů. Finální výsledek je 190 tisíc korun pokuty a šest měsíců zákaz řízení.