Poporodní deprese Noidovy ženy: Jsem na ni pyšný, jak to zvládla, říká zpěvák

Období po narození miminka je plné mnoha změn a maminkám dá obyčejně velmi zabrat. Když se k tomu přidají ještě poporodní deprese, je situace ještě náročnější. V poslední době se naštěstí již ženy nebojí o tomto tématu promluvit, a tak se více hovoří o duševním zdraví maminek i o možnostech řešení. Již méně se ale mluví o tom, jak vnímají emoční problémy tatínkové, které manželčiny chmury pochopitelně také zasáhnou. Pro Kafe.cz o tom promluvil Václav Noid Bárta, jehož žena Eliška přiznala, že se s emočními potížemi po porodu dcery Aničky potýkala.

Že se jí toto téma také týká, přiznala Eliška Bártová v pořadu Mámy sobě. Když se jí k dceři Elišce narodila ještě malá Anička, bylo to pro ni velmi složité období. “Když najednou byly dvě a blízko u sebe, ta druhá princezna extrémně uplakaná, začala jsem o sobě pochybovat, začala jsem pochybovat o tom, jestli nepřišel sourozenec moc brzo. Nebyla jsem šťastná, vadilo mi, že nemůžu dát 100 % toho, co předtím té první holčičce, a že novorozené miminko nemá to, co jsem dávala té první, a jen ji odkládám. Motala jsem se v kruhu, kojila ještě měsíc obě, aby ta starší nežárlila, vybírání si, kterou nechám plakat,, jen otočení se zády k jedné z nich mi dělalo problém,” řekla v pořadu.

“Pro mě byla nejhorší asi ta bezmoc, kdy vlastně té ženě nemůže člověk tak úplně pomoci. U mě to bylo o to horší, že jsem vlastně v tu dobu hodně pracoval, byl jsem často pryč, a tak jsem nemohl být s ní. Snažil jsem se Elišce alespoň hodně volat a psát, abych ji co nejvíce podpořil. Bohužel jsem musel rodinu zajistit po finanční stránce, a tak to jinak nešlo,” zavzpomínal na těžkou životní etapu rocker Václav Noid Bárta.

“Naštěstí jsme potom dokázali najít recept, jak to zvládnout, a já jsem na manželku velmi pyšný, jak se s tím poprala a za to, jaká je. Je to náš anděl a o rodinu se stará skvěle,” vysekl hudebník své ženě poklonu.

Pokusím se jí vše vynahradit

“Uvědomuji si, že maminky malých dětí to mají často těžké. Minulý měsíc Eliška šla dvakrát tančit po dlouhé době do divadla a s dětmi jsem byl já. Hlavně u té menší jsem musel být pořád ve střehu, aby na sebe něco neshodila, neopařila se a podobně. Ta větší má zase období kladení otázek, takže pořád mluví a já musím odpovídat, i když už jsem řekl všechno. Takže chápu, že ta mateřská dovolená ve skutečnosti moc dovolená není,” popsal zpěvák svou zkušenost s rodičovstvím.

V létě bude mít podle svých slov na rodinu více času, a tak se již těší, že bude moci s dětmi strávit více času. “Zařídil jsem si to tak, že budu v létě vždy týden pracovat a týden budu úplně doma. A tak budu moci Elišce pomoci i tím, že s dětmi budu a ona bude mít také čas na sebe, bude si moci odpočinout a třeba si jít lehnout,” řekl pro Kafe.cz Václav Noid Bárta, který se nijak netají tím, že rodina je pro něj vším.