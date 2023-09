Václav Noid Bárta na prvním rande se svou Eliškou trpěl: Kamarád jim dělal křena

Zpěvák Václav Noid Bárta a jeho manželka Eliška Grabcová se podělili o to, jak vypadalo jejich vůbec první rande. A nutno říct, že mělo k romantické schůzce velmi daleko. Dvojici totiž první příležitost být sami překazil jejich kamarád, který v tu chvíli vůbec netušil, že je pátým kolem u vozu.

Václav Noid Bárta a jeho manželka Eliška nedávno oslavili první výročí manželství a na první pohled je jasné, že jsou do sebe zamilovaní stále tak, jako byli na začátku svého vztahu. I když je pravdou, že jejich začátky byly poměrně zamotané a hrdličky na sebe musely dost dlouho čekat. Jak zpěvák nedávno prozradil v talkshow 7 pádů Honzy Dědka, do Elišky se zakoukal ještě v době, když byl poprvé ženatý.

Znají se léta

Zpěvák si nadané tanečnice všiml poprvé v době, kdy jí bylo devatenáct let. Potkali se totiž v divadle. „Okamžitě jsem si jí všiml. Bylo to na Aidě. Šla tam přehlídku v krásných šatech, okamžitě jsem se do ní zakoukal. Akorát že jsem byl ještě poprvé ženatý, pak ještě podruhé ženatý…” vyprávěl se smíchem Václav Noid Bárta, který si tak pořádně počkal, než se své vysněné ženy dočkal.

Překazil jim rande

Když se pak po letech znovu setkali, zpěvák byl svobodný. A zrovna i Eliška Grabcová byla po rozchodu. A tak se po jedné akci Václav Elišky zeptal, zda nechce odvézt domů. Jenže to zaslechl i jejich kamarád Lukáš Kellner, který Bártovi jeho plány překazil. Kellner totiž bydlel ve stejném směru jako Eliška, a tak Bártu požádal, zda by se nemohl svést s nimi. A zpěvák, byť nerad, souhlasil. V autě pak ale hořce litoval, protože kamarád jeho a Elišku vůbec nenechal si ani popovídat. Dnes už se ale zážitku všichni pochopitelně smějí.

„Takže dneska, vždycky když slavíme výročí našeho první rande, tak ho slavíme společně ve třech. Vždycky si všichni tři napíšeme, že jsme rádi, že jsme se takhle hezky potkali,” dodal usměvavý Bárta.