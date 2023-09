Koncerty osmdesátníka Václava Neckáře v ohrožení: Nepamatuje si vlastní texty

V říjnu oslaví legendární zpěvák Václav Neckář již 80. narozeniny. Při té příležitosti má v plánu odehrát speciální narozeninový koncert v pražském divadle Hybernia, na který se již nyní pilně připravuje. Jak sám přiznal, jeho hudební vystoupení jsou ale v lehkém ohrožení. Věk se totiž již hlásí o slovo a zatímco fyzicky se známý umělec nyní cítí v rámci možností dobře, začíná být na štíru s pamětí.

“S daty a jmény je to pořád dobré. Ale s texty je to už horší,” přiznal nedávno Václav Neckář v rozhovoru pro server Deník. Vybavit si slova svých písní je přitom pro zpěváka naprosto stěžejní. Neustálým koncertováním i v pokročilém věku se ale i v tomto ohledu zatím udržuje v nezbytné kondici.

Byly v jeho životě ovšem časy, kdy se musel znovu učit nejen zpívat, ale také mluvit. V roce 2002 jej totiž postihla mozková mrtvice, která jej na čas vyřadila z provozu. S jejími následky se ale naštěstí Václav Neckář popasoval statečně, a tak se mu podařilo zotavit.

V poslední době jej nicméně trápí srdeční arytmie. Se stejnou zdravotní komplikací se potýká také zpěvačka Magda Malá, která situaci dopodrobna popsala pro deník Blesk. “Václav má podobné problémy jako já. A přišel s nimi ve chvíli, když už se u něj arytmie pořádně rozjela. Musí ho hlídat, protože tahle forma onemocnění je nebezpečná,” vysvětlila umělkyně.

Do starého železa se Neckář nechystá

To ostatně potvrdil také sám Václav Neckář. “Léčím se, mám arytmii pod kontrolou,” sdělil serveru Aha! a dozajista tak uklidnil své fanoušky, kteří by si snad o něj chtěli dělat obavy. Nedávno zpěvák nicméně vystoupil na Soundtrack festivalu v Poděbradech, kde přesvědčil veřejnost, že do starého železa se ještě rozhodně nechystá.

Přestože bylo velké horko, na pódiu řádil a dokonce tančil, jako by měl na krku křížků o několik méně. Jeho kapela později přiznala, že si dělala obavy, aby jejich frontman velké vypětí ustál. “To vedro jsme ale přežili a to je hlavní,” sdělil poté spokojený Václav Neckář, který si své koncerty viditelně velice užívá.