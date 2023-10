Neckář slavil narozeniny: Byl jsem na party do rána, ale jsem živej, žertoval

Václav Neckář oslavil osmdesáté narozeniny ve velikém stylu. Známý umělec po dvou koncertech ještě vyrazil pařit a domů se z oslavy vrátil až ve tři ráno.

Fanoušci Václava Neckáře se na jeho jubilejní narozeniny dočkali celé řady překvapení. Zpěvák před pár dny vydal autobiografickou knihu Všechny moje války, navíc vyšlo kompilační 4CD Osmdesát – Největší hity od vydavatelství Supraphon a k dostání je také speciální edice vína Václav Neckář 80.

Neckář navíc odehrál dva narozeninové koncerty a den poté dorazil na tiskovou konferenci, kde představil pamětní list v podobě bankovky upomínající na jeho roli v Ostře sledovaných vlacích.

Pamětní list v podobě bankovky ze Státní tiskárny cenin vyšel v počtu 1943 kusů, což odpovídá roku Neckářova narození a můžete si ji pořídit za 2990 korun. Neckář na místě přiznal, že je po všech oslavách lehce znavený. "Myslím, že to bude stačit, v neděli to byly dva koncerty a party do tří hodin ráno, ale ještě jsem živej," pobavil přítomné novináře s humorem sobě vlastním.

Velkolepé oslavy

Marta Kubišová byla jedním z hostů na narozeninovém koncertě a do poslední chvilky nevěděla, zda bude moct dorazit. Zpěvačku totiž skolila chřipka, nakonec si ale s Václavem Neckářem přeci jen zazpívala jejich hit Časy se mění.

Na jevišti se pak objevil také písničkář Jarek Nohavica, Neckářovi zazpívali 4 Tenoři, Michal Malátný z kapely Chinaski, nejvíce se ale oslavenec odvázal během vystoupení s Golden Kids.

Na legendární trio, které bylo původně složené z Neckáře, Kubišové a Heleny Vondráčkové, si zahrál Jan Cina, Sara Sandeva a Berenika Kohoutová. Čerstvý osmdesátník se vedle mladších kolegů pořádně rozparádil a předvedl skvělou, energickou show. Mezi gratulanty samozřejmě nechyběl hudebníkův bratr Jan, který s ním celý koncert připravil.

K Neckářovu jubileu vznikla pamětní bankovka