Jan Neckář o bratrovi Václavovi: Hádky ho nerozhání, naposled šlo ale o zdraví

Václav Neckář krátce před svými narozeninami vypustil do světa autobiografickou knihu Všechny moje války. V díle chystá hudebník odhalit různé pikantní historky ze své kariéry i osobního života. O svém dětství se hudebník rozpovídal také v pořadu 7 Pádů Honzy Dědka, kam dorazil se svým bratrem Janem.

"Kniha vznikala asi pět let, což není tak dlouho. V tý branži to totiž není jednoduchý a bratr má co povídat a co psát," prozradil bratr Václava Neckáře Jan v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

"Oba jsme se mohli narodit v Anglii. Maminka odjela na zdokonalení jazyka, kam ji vyslala firma. Pak se ale musela vrátit, jelikož na ni čekal náš budoucí tatínek," zavzpomínal Jan Neckář na dětství.

"V roce 1953 v Ústí nad Labem nebyl dětský sbor a já jsem vše musel odzpívat sám, od té by jsem sólista," doplnil Václav, který se hudbě věnoval od útlého dětství. "Naši zpívali ve státní opeře, takže to nebyla náhoda," pobavil diváky Jan, který je svému slavnému bratrovi největší oporou.

Hádáme se neustále

Kromě hudebního talentu se jeden čas Václav Neckář věnoval také psaní a dokonce zvažoval, zda nebude redaktorem.

"Do školského časopisu jsem dělal sportovního redaktora," vrátil se Neckář do historie. "Otec byl tanečník a utekl k cirkusu, kde dělal akrobata," prozradil Jan Neckář, co dělal jejich tatínek.

"Bratra jsem musel vykoupit z vojny, tenkrát to bylo dost peněz," přidal Václav vtipnou historku. "Investoval do mě patnáct tisíc. Šlo to oficiálně udělat tak, že se zaplatilo školný a já mu od té doby musím sloužit, ale dělám to rád," zavtipkoval Jan.

Ačkoliv bratři bez sebe nedají ani ránu, sem tam mezi nimi proběhne výměna názorů. "Hádáme se neustále, třeba dneska ráno. Václava trápí kotník už asi rok. Chodí na obstřiky a dneska jsme museli jet sem a měli jsme už přesně stanoveno, kdy pro nás přijede auto a můj bratr ležel v posteli a říkal, že nikam nejede, protože se nemůže postavit na nohy. Je strašně dobrý herec. Tak jsem všechno zrušil, produkci jsem sdělil, ať si sežene náhradu," uzavřel Jan, který nakonec i s Václavem přeci jen dorazil do studia na rozhovor.