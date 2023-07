Ulice v novém kabátu: Diváky kultovního seriálu čeká zásadní změna

Léto je v plném proudu, ale tvůrci seriálu Ulice nezahálí ani v těchto dnech. Dokončují se totiž práce na nové znělce seriálu, která se natáčela těsně před prázdninovou pauzou v natáčení. Jak to Ulici bude v novém hávu slušet? A v čem se bude lišit od toho, na který byli diváci dosud zvyklí?

Seriál Ulice má hned několik prvenství na našich televizních obrazovkách. Kromě jiného to je i nejdelší původní seriál u nás. Po prázdninách odstartuje už jeho devatenáctá sezona, což je úctyhodná řádka epizod. Za dobu, co se Ulice vysílá, se částečně obměnili nejen obyvatelé této proslulé čtvrti. Změn se dočkalo také prostředí, ve kterém se jejich osudy odehrávají. Není divu, že se tyto proměny pokaždé promítly také do podoby kabátu, do něhož se Ulice každý všední podvečer halí – do její znělky.

Historie znělek Ulice

Od roku 2005, kdy se tato seriálová stálice na TV Nova rozběhla, se znělka Ulice několikrát výrazně změnila. Od vznášejícího se listu, s nímž si jemný vánek pohrával nad střechami budov stojících na uličním náměstíčku, které je centrem hlavního dění, přešli tvůrci po půldruhém roce k hlavním hrdinům, jejichž osudy diváci každý všední podvečer sledovali. Uliční náměstíčko jimi obživlo, ale ten pravý šrumec nastal až s další podobou znělky, ve které si kromě herců zahrál i celý štáb, který se na vzniku seriálu podílí. V obou případech se na budovách, jež rámcují důvěrně známý prostor, objevovaly tváře těch, jejichž příběhy se v Ulici momentálně odehrávaly. To zůstalo poznávacím znamením i další, v pořadí již čtvrté znělky Ulice, v níž bylo zachyceno i střídání ročních období a koloběh života na uličním náměstíčku. Pátá znělka, která spatřila světlo světa před dvěma lety, byla naprosto odlišná. Z venkovního prostředí ji její tvůrci přenesli do míst, v nichž se staří známí z Ulice setkávají, do salonu, bistra, Coolny či jejich domácností. Pozorní diváci si jistě všimli, že spolu s obrazovým ztvárněním se pokaždé trochu změnil i zvuk znělky.

Nová podoba znělky Ulice

Nyní se znělka seriálu opět od základu změní. „Znělka Ulice se vrací ke svým kořenům a odráží se od příběhů hlavních hrdinů seriálu, které se vzájemně prolínají, jsou dojemné, humorné, romantické i dramatické zároveň. Diváci v ní uvidí stěžejní tváře seriálu, které se potkávají v různých prostředích, mají k sobě blízko, své životy nežijí odděleně od ostatních, ale spolu s nimi. Zároveň prožívají i chvíle čistě soukromé, rodinné, partnerské. A aby natáčení znělky nebylo jednoduché, odehrává se ve všech ročních obdobích, během celého dne, jak jsou diváci seriálu již zvyklí,“ popisuje novou znělku Ulice její producentka Janka Maršíková. Ulice tak znovu vysílá všem svým příznivcům signál, že se snaží, co nejvíce přiblížit lidem a ctít motto, se kterým před osmnácti lety startovala: „Možná je to vaše ulice, možná jste to vy sami.“

Úskalí natáčení nové znělky Ulice

Diváky a fanoušky seriálu možná překvapí, že práce na nové znělce začaly již před několika měsíci, zkraje letošního roku. Nejprve se ve spolupráci s kreativním oddělením TV Nova ladil koncept znělky, pak přišla na řadu samotná realizace. „Přípravy natáčení byly náročné, protože jsme museli najít termín, kdy se v Ulici netočí, abychom nenarušili běžný provoz v ateliérech. K tomu bylo zapotřebí s dostatečným předstihem domluvit herce, kteří se ve znělce objeví, což nebylo vůbec jednoduché vzhledem k jejich dalším závazkům. A protože se část znělky natáčela venku, na uličním náměstíčku, museli jsme si počkat na letní dny. Samozřejmě jsme si hezké počasí objednat nemohli, ale měli jsme na něj štěstí po oba dny, kdy jsme novou znělku natáčeli,“ dodává producentka seriálu Ulice Janka Maršíková.

Na výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat, do stratu nové sezony seriálu na TV Nova. Pro všechny nedočkavce tu ale máme alespoň malou ochutnávku v podobě fotogalerie.