Ivan Trojan umí šokovat: Tajná svatba natruc všem

Jen málokterý herec měl v Čechách tak stabilní vztah jako právě Ivan Trojan. Svou lásku Kláru Pollertovou si bral jako mladý natruc rodičům, a to dokonce potají. Za více než třicet let společného života překonali řadu těžkostí od ztráty dítěte až po vážnou nemoc. Loni ale všechny šokoval jejich nečekaný rozchod, o jehož příčinách se dodnes často spekuluje.

Se svou životní láskou se Ivan Trojan seznámil jak jinak, než v divadle. Tehdy zkoušeli Shakespeara, konkrétně romantickou hru “Sen noci svatojánské”. “Já jsem hrála skřítka, Ivan Demetria. Když jsem se při zkoušce otočila, měla jsem dojem, že na mě významně mrkl. On si to sice nepamatoval, ale už mě měl na krku. Takže já vlastně dobývala jeho,” přiznala před časem Klára Pollertová pro server Naše hvězdy.

V tu dobu byla sice talentovaná herečka již plnoletá, nicméně stále žila u rodičů, kteří ji střežili jako oko v hlavě. Mimo jiné jí nechtěli dovolit, aby u Ivana, se kterým tehdy chodila, přespávala. To se zamilovaný pár rozhodl vyřešit poněkud netradičně a radikálně, a to tajnou svatbou. Jak herečka zavzpomínala, rodiče jí to nechtěli nejprve věřit a přesvědčila je teprve Klářina nová občanka.

Do Ivana Trojana byla Klára Pollertová jednoduše blázen. Cenila si ho jak pro jeho zábavnou povahu, tak pro to, že je jednoduše rodinný typ. “Trojanové mají vrozenou zodpovědnost vůči svým rodinám,” pochválila svého tehdejšího muže pro server iDNES.cz před časem.

Svatba natruc rodičům

“Manžel Ivan je po tátovi neboli umělec, kterého těší, že za něj vyřeším praktické věci a on se může věnovat povolání. Stejně jako jeho táta se rád stylizuje do role žoviálního tajtrlíka, takže dává ve společnosti za všech okolností najevo, jak je dobře naladěný a přátelský,” popsala kladné vlastnosti Ivana Trojana Klára Pollertová.

Dvojice spolu prožila těžké chvíle. Již jen okolnosti jejich seznámení byly poměrně náročné, Ivan Trojan se v tu dobu totiž zrovna vzpamatovával z rozchodu, a tak nebylo zprvu vůbec jisté, jak se jejich láska bude vyvíjet.

“Já jsem uměl být ve vztahu k ženám vždycky zábavný ve společnosti. To mě ty holky obdivovaly, ale jakmile jsem byl s dívkou sám, tak jsem najednou zprkeněl. Já byl tehdy ve fázi rozejití, když jsem byl hodně dole a Klára mě prostě zachránila,” prozradil populární herec pro server TV Guru s tím, že pro něj setkání s manželkou bylo jednoduše osudové.

Vše těžké spolu překonali

Poté, co se vzali, přišla do jejich životů první těžká zkouška. Klára otěhotněla, ale o děťátko posléze přišla. To jejich šťastné manželství velmi poznamenalo a právě v tomto okamžiku se u herečky začala rozvíjet endogenní deprese, se kterou se léčí prakticky většinu života.

Ivan Trojan si pak mnohokrát vyčítal, že nedokázal své manželce být ještě větší oporou. “Věděl jsem, že mě Klára potřebuje, ale nevěděl jsem to ještě tak, jako to vím dneska,” vysvětlil a dodal, že tehdy měl pochybnosti, jestli těžké chvíle jejich vztah ustojí. Manželé se ale nevzdali a později jim osud nadělil hned čtyři syny - Františka, Josefa, Antonína a Václava. “Vyplatilo se, že jsme o sebe tak bojovali,” myslel si Ivan Trojan tehdy.

Klára Pollertová se na řadu let stáhla do ústraní, aby mohla pečovat o rodinu, čehož podle svých slov nikdy nelitovala a takový život ji naplňoval. O to překvapivější je fakt, že to měla být právě ona, kdo od manžela na konci minulého roku odešla a odstěhovala se do bytu na pražském Smíchově, zatímco Ivan Trojan měl v jejich vile v Košířích zůstat sám pouze ve společnosti psa.

Co za jejich rozchodem stálo, není stále jisté. V bulvárních médiích se dokonce jeden čas spekulovalo o tom, že si Klára Pollertová měla najít nového partnera, kvůli kterému Ivana Trojana opustila. To se však dodnes nepotvrdilo, herečka žádného nového muže dosud nepředstavila. O důvodech rozpadu manželství pak oba herci, kteří si své soukromí vždy velmi chránili, zarytě mlčí.