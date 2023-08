Trávníčková o rozchodu s princem: Vztah zasáhla krize i blízkost se Svěceným

Osmnáct let soužití vypovídá o pevném svazku. Pavel a Monika Trávníčkovi se hledali, až se našli. Přes drobné karamboly v jejich vztahu se snadno přenesli a kráčí spolu dál životem. Přiznávají však, že v jednu chvíli to vypadalo na definitivní konec.

V každém vztahu se čas od času objeví krize. Ta se nevyhnula ani Monice a Pavlovi Trávníčkovým, kteří tvoří pár už téměř dvacet let. Po půlce trvání jejich lásky to ale vypadalo, že z nich budou zkrátka jen přátelé. Věčný princ však přišel se zásadní otázkou a vyrazil tím Monice dech.

„Po 10 letech vztahu přišla otázka, zda spolu zůstaneme, anebo půjdeme každý svojí cestou. A přišla nabídka k sňatku,“ svěřila se Monika v rozhovoru pro iDnes.cz s tím, že se v minulosti málem rozešli. V o mnoho let starším Pavlovi vidí osudového muže a tak to taky zůstane.

Na přísné výchově se shodnou

„Dnes je tomu krásných 18 let, co jsme spolu. A 24. 8. slavíme osm let manželství. Překvapil mě i tím, že si ve svém věku troufl na založení rodiny. Domov je tam, kde je rodina,“ myslí si a herec jí přitakává. Společně vychovávají téměř sedmiletého Maxmiliána a jako rodiče ve při rozhodně nejsou. Na všem se shodnou.

„Já i muž jsme byli vychovávaní v určitém řádu. Museli jsme poslouchat. Mám ráda, když je vše do posledního puntíku naplánované. Kdo co udělá, zařídí. Život musí mít řád a pořádek dělá přátelé. Musí být ve skříni komínky. Jinak bude zle,“ tvrdí známá produkční.

Vzhledem k její povaze tak povolání, které si vybrala, nikoho nepřekvapí. „Je léto a mám řadu krásných hudebních produkcí jako 4Tenoři, Marušku Rottrovou, Lenku Filipovou…,“ říká a dává tak jasně najevo, že nemá nouzi o práci. Spolupracuje zkrátka s nespočtem hvězd. Mezi její svěřence patří také houslista Jaroslav Svěcený. S tím měla Monika údajně před lety strávit noc v jeho domě v době, když Trávníček vystupoval ve StarDance.

Nevěra se Svěceným?

„My jsme skutečně celou noc na sobotu podepisovali v mé kanceláři tisíc kusů limitované edice Symfonie pro planetku u mě v kanceláři,“ řekla tehdy Trávníčková Blesku. Spekulacím nedodává fakt, že Trávníček na oficiální stránku Divadlo Pavla Trávníčka napsal následující věty.

„Monika se rozhodla žít s Jaroslavem Svěceným a Maxmiliána vždycky šoupne na Moravu, já s tím nemůžu nic dělat. Kdo mi pomůže neztratit syna?“ napsal na Facebook. Posléze status zmizel a nahradil ho jiný. „Někdo napadl profil,“ zněl. Celá kauza následně vyšuměla do ztracena a nyní je, zdá se, všechno zalité sluncem.