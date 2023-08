Hvězdy a transplantace vlasů: Podstoupil ji Slávik, Ridi nebo tanečník Vodička

Přísného porotce ze SuperStar Jara Slávika znají televizní diváci s typickým účesem “koleno”. Nyní se známý hudební producent přiznal, že podstoupil transplantaci vlasů a pochlubil se bujnou kšticí. Podobný zákrok v českém showbyznysu mají za sebou také další známé tváře, například kuchař Emanuelle Ridi nebo tanečník ze StarDance Dominik Vodička.

Do rukou odborníka se Jaro Slávik svěřil už v květnu, změnu, která s jeho účesem nastala, ale nijak nekomentoval. Že nejde o zázrak přírody, prozradila klinika estetické medicíny, kterou navštívil. Na sociální síti se totiž pochlubila jeho snímky před a po zákroku.

V reakci na to na svém profilu Slávik zveřejnil fotku, na které se může pochlubit nahoru vyčesaným čírem, tedy něčím, co je pro něj velmi netypické. Fanoušci jeho proměnu chválí a není divu - nový účes mu totiž skutečně velmi sluší.

Podobnou procedurou prošel také televizní kuchař Emanuelle Ridi, známý z pořadu “S Italem v kuchyni”. Transplantaci přiznal v rozhovoru pro server iDNES. “Ano, takhle to samo nevyroste. Byl jsem na transplantaci a vůbec se za to nestydím. Jsem s tím moc spokojený. Chvilku to trvalo, ale proč tvrdit, že ne,” vysvětlil s tím, že se za novým porostem vydal dokonce do Turecka.

Podobnou zkušenost má za sebou také Dominik Vodička, který v roce 2019 zvítězil po boku Veroniky Khek Kubařové v taneční show StarDance. Vysoké čelo a ustupující vlasy jej trápily navzdory mládí a dlouho se za tento fakt styděl. Nakonec se z toho důvodu rozhodl, že rovněž podstoupí transplantaci.

“V osmnácti letech, po operaci slepého střeva, jsem se každé ráno budil a na polštáři jsem měl den co den chumáč vlasů. Asi pochopíte, jak to v tomhle věku bylo těžké, když všichni moji vrstevníci měli vlasů na rozdávání a já to měl jak pětatřicátník,” svěřil se redakci iDNES s tím, že mu tato drobná estetická procedura skutečně změnila život a navrátila mu sebevědomí.

Zmínění muži nejsou přitom v českém showbyznysu zdaleka jediní. Podobnou zkušenost má zpěvák Marián Vojtko, fotbalista Tomáš Ujfaluši nebo zpěvák Martin Maxa.