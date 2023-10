Okamura zná mladou brunetku rok, sám přiznává, že podala žádost o rozvod

Tomio Okamura byl před pár dny načapán po boku výrazně mladší brunetky. Netrvalo to dlouho a na veřejnost se provalila identita ženy. Po několika dnech mlčení se poslanec a lídr SPD vyjádřil k údajnému novému vztahu. Svým tvrzením překvapil možná i samotnou dívku.

I když ve svých volebních heslech používá s oblibou Okamura výroky, které obsahují slova jako tradiční rodina, sám příkladem rozhodně nejde. Politik má už dospělého syna z prvního manželství, poslední oficiální vztah měl v roce 2016.

Video jako důkaz

Video, které zveřejnil Expres, obsahuje Okamurovo dostaveníčko na Hlavním nádraží v Praze. Na frekventovaném místě vyzvedával půvabnou brunetku a odvezl neznámo kam. Už v autě proběhlo několik doteků a polibků. „Pan Okamura na ni čekal několik minut na nádraží. Měl na sobě brýle a působil nervózně. Dával si pozor, aby ho nikdo neviděl. Po chvíli z něj ale všechno spadlo a splynul s davem turistů,“ prozradil autor videa. Netrvalo to dlouho a vyšla najevo identita neznámé ženy. Podle Expresu se jedná o Karolínu Wolnou z Třince. Tuto informaci potvdil i ještě stále její současný manžel. „Ano, je to má žena. Poznal jsem ji podle kufru,“ přiznal.

Okamura vše popřel

Po několika dnech mlčení přišlo očekávané vyjádření politika. "Žádný vztah nemám a všechno je to kachna. Jak to má Karolína doma, nevím a nechci to ani hodnotit. Já sám jsem přes dvacet let rozvedený a vím, že emoce v těch vztazích mohou být takové, že se hledají důvody všude možně," prozradil pro TN.cz svou verzi příběhu. Tyto slova Okamury se absolutně neshodují s tvrzením manžela půvabné Karolíny Vojtěcha. "Ten Tomio ví, že ona je matka, a dokáže s ní jet někam na týden, když ví, že má doma syna. To je něco strašného," uvedl zklamaný muž v pořadu Evy Feuereislové Freak Show. "Mrzí mě, že si bulvár vymyslel věc, která poškozuje někoho dalšího," tvrdí nadále zarputile lídr druhé nejsilnější opoziční strany. "Akorát vím, že ona si před půl rokem podala žádost o rozvod. Když jsem dnes viděl nějaký článek, tak mi je té dívky opravdu líto. My jsme jenom kamarádi," stojí si Okamura za svým.

Ke krátkému videu z nádraží měl připravené také vyjádření. "Ona je moje kamarádka a v taškách měla věci pro malé dítě a svého tátu, který bydlí v Praze. My se známe asi rok a ona mi občas pomáhá s videi na tiktok a náš údajný vztah si vymyslel bulvár. Náš pracovní vztah ale bude, předpokládám, pokračovat. Ona má zase připravené nějaké nápady na tiktok a pomáhá mi s trendy, kterým já nerozumím. Jsme v kontaktu, protože ona je autorkou některých videí s rekordní návštěvností. Jen třeba videoparodie Volá mi Pekarová má na mých sítích přes milion zhlédnutí a hodně oblíbená je i další parodie Volá mi Fiala," dodal na závěr.