Okamura na schůzce s mladou brunetkou: Došlo na něžné polibky v autě!

Tomio Okamura je veřejností považován za velkého proutníka. Lídr SPD se několik let objevuje na veřejnosti sám. Tento fakt ovšem neznamená, že ve svém soukromém životě mimo sněmovnu trpí samotou. Nyní byl načapán, jak na Hlavním nádraží v Praze čeká na velmi mladou slečnu.

V minulosti byl Okamura spojovaný hned s několika krásnými ženami. Nejdéle po jeho boku vydržela Monika Talašová. Milostný život Okamury provázelo hned několik skandálů. Například se kvůli údajnému románku soudil s Ornellou Koktovou.

Tajemná brunetka

Na začátku října přišel Expres s videem, na kterém Okamura vyzvedává na Hlavním nádraží velmi mladou dívku. „Pan Okamura na ni čekal několik minut na nádraží. Měl na sobě brýle a působil nervózně. Dával si pozor, aby ho nikdo neviděl. Po chvíli z něj ale všechno spadlo a splynul s davem turistů. V autě si pak vyměnili ještě několik polibků,“ uvedl neznámý zdroj k záběrům.

Není to přitom tak dávno, co se o politikovi mluvilo ve spojitosti s další mladou dívkou. S šokujícím odhalením přišla ve svém pořadu Freakshow Eva Feuereislová. Jejím hostem v podcastu byl Vojtěch Volný, který se rozpovídal o tom, jak Okamura jezdí s jeho ženou na dovolené a odlákal ji i od dítěte. „Je to mladá dvacetiletá holka, už žije i s Tomiem v domě a dvacetiletému klukovi nechala tříleté dítě na krku,” uvedla pro Šíp influencerka a moderátorka podcastu Freakshow Eva Feuereislová.

Divoká minulost

Jednapadesátiletý lídr SPD má za sebou celou řadu milostných kauz. Latinu sekal pouze v době, kdy pět let chodil s půvabnou Monikou Talašovou. Jejich vztah skončil kvůli údajnému časovému vytížení Okamury. „Jsme dodnes dobří přátelé,“ chlubil se nedávno Okamura na svých sociálních sítích pod snímkem s expartnerkou.

Nejvíce kontroverzí vzbudil vztah Okamury a Ornelly Koktové. Influencerka a manželka Josefa Kokty se s politikem dokonce soudila. Okamura zarytě tvrdil, že mezi ním a Ornellou nikdy nic neproběhlo. "V intimní sféře byl poměrně chladný, spíš mám pocit, že si k sobě hledá hezké holky kvůli image. Rozešli jsme se, když mi začala vadit jeho sebestřednost," popsala šestiměsíční randění s Okamurou pro Blesk.