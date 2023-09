Savka žije se starší čtyřnásobnou matkou: Když jsem ji uviděl, rozplynul jsem se

Účastník první SuperStar a muzikálový zpěvák Tomáš Savka vypadá starší, než je, proto byste na první pohled možná ani nepoznali, že je jeho životní partnerka o jedenáct let starší zasloužilá matka. To ale zpěvákovi nevadí a vypadá to, že to věkově nesourodému páru klape lépe než kdekomu jinému.

Bude to neuvěřitelných dvacet let, kdy se na televizních obrazovkách poprvé objevil mladičky Tomáš Savka, který zabodoval v prvním ročníku SuperStar, kde skončil na čtvrtém místě. Na rozdíl od jiných kolegů se od té doby živí stále hudbou a ostravském divadle jde už osmým rokem z role do role.

Nejhorším obdobím pro něj byla pandemie koronaviru, kdy se ze dne na den zavřela divadla a on byl najednou bez příjmu. Neseděl ale doma s rukama v klíně, ani nenadával na vládu, ale začal pracovat rukama. Rok a půl pracoval jako pokrývač, což mu prý zachránilo psychiku.

"Cítil jsem bezmoc a věděl jsem, že se o sebe musím postarat sám, a to úplně jinak – mimo svůj obor, kde mi to do té doby šlo opravdu dobře. Nakonec jsem byl na střeše radši než v prázdném divadle," svěřil se pro časopis Vlasta.

V průběhu covidu se živil rukama jako pokrývač

Když se mohl vrátit zpět ke zpěvu, byl z něj jiný člověk. Uvědomil si totiž, že může být šťastný, když může dělat to, co ho opravdu naplňuje.

"Víc si vážím toho, že zase můžu dělat svůj obor. Jsem pokornější k tomu, že se mi v něm daří a že mi nikdo nehází klacky pod nohy," pokračoval Tomáš.

Pro Savku bylo zajistit rodinu velmi důležité. S partnerkou Zuzanou, která je bývalá primabalerína a je o jedenáct let starší než Savka, má dceru Andulku. Ta chodí na step a gymnastiku. Díky mamince má totiž absolutní balanc, má i rytmus, ale zpívat se prý zatím stydí.

Velký věkový rozdíl pro něj není žádný problém

Při výchově je Savka ten netrpělivý, na rozdíl od své ženy, pro kterou je Andulka už čtvrté dítě. Kromě ní má tři syny, se kterými Savka vychází skvěle. Věkový rozdíl jedenácti let zpěvákovi také vůbec nevadí.

"Vždycky jsem byl na starší baby! Né, vážně. Starší ženy se mi vždycky líbily, i když jsem před Zuzanou s žádnou holkou starší než já nechodil. Ale se Zuzanou to bylo osudové. Když jsem ji uviděl, totálně jsem se rozplynul. Byla to femme fatale a bylo mi úplně jedno, kolik jí je let," prozradil v rozhovoru dále Tomáš.

Jediný problém, který mohl souviset s věkem byl ten, kdy si zpěvák přál ještě dítě, ale dlouho se jim nedařilo otěhotnět.

„Do určité míry jsme to nechali osudu a do jisté míry jsme si nechali pomoct. Více bych to ale nechtěl rozebírat," nechtěl se více Savka rozpovídat pro Blesk.