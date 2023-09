Útok stalkera i napadaní v baru: Tomáš Savka má jizvu jako vzpomínku na minulost

Zpěvák Tomáš Savka vždy rozdává úsměvy na všechny strany a působí jako ten nejspokojenější člověk na planetě. Je ale pravdou, že v minulosti prožil chvíle, kdy mu do smíchu rozhodně nebylo. Na jeden z okamžiků má dodnes nehezkou vzpomínku v podobě jizvy na tváři.

Zpěvák Tomáš Savka je už léta šťastný po boku své manželky Zuzany, se kterou založil rodinu a vychovávají dceru Andulku. Nic mu nechybí a ve svém životě je nadmíru spokojený. Kdysi ale bylo všechno jinak. Poté, co se objevil coby semifinalista v pěvecké soutěži Česko hledá Superstar, se jeho život obrátil o 180 stupňů. Bohužel ale ne všechny změny byly zrovna příjemné.

Útok stalkera

Jistý člověk se například rozhodl Savkovi pořádně znepříjemnit život. A nejen jemu, ale i jeho tehdejší partnerce Štěpánce. Tehdy se jim totiž někdo naboural do telefonu a jejich jménem psal SMS zprávy.

„Psali jsme si esemesky, které byly dost soukromé, a někdo na ně začal reagovat. Dal si za cíl, abychom se rozešli, ty jeho reakce byly dost oplzlé. V jednu chvíli to bylo dost tvrdé. Já byl v Praze, Štěpánka v Karlových Varech a on mi psal, co má právě na sobě. Udělal jsem rázný krok a zadal jsem do Štěpánčina mobilu, aby jí nechodily esemesky z internetu. No a on začal volat. Měl jsem docela strach,” vyprávěl po účasti v soutěži Savka v rozhovoru pro Novinky.

Rvačka v baru

Útok hackera ale nebyl tím jediným, s čím se Tomáš Savka musel potýkat. To nejhorší mělo teprve přijít. Když slavil silvestra na konci roku 2004, několik mužů ho v restauraci napadlo. Nejdříve ho zmlátili a následně ho prohodili skleněnou výplní dveří, psal tehdy web iDNES. Savka utrpěl několik řezných poranění, nejhůře dopadl jeho obličej. Právě kvůli tomu ho dodnes „zdobí” velká jizva na tváři, která mu dodnes připomíná, co se kdysi stalo. Z hrozivé události byli ostatní soutěžící ze Superstar naprosto zděšení a několik z nich se následně bálo i o svou vlastní bezpečnost.