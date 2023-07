Po smrti Tomáše Řehořka se mluví o krizi a lhaní. Vdova přiznala problémy

Úspěšnou plastickou chirurgii zasáhla tragédie - Tomáš Řehořek, spolumajitel Petra Clinic, si kvůli depresím vzal život. Jeho nečekaná sebevražda zanechala za sebou zdrcenou rodinu, která se s bolestnou ztrátou jen těžko vyrovnává. Nic jí na klidu nepřidávají klepy, které se spolu s Řehořkovou smrtí začaly šířit.

V srdceryvném vzkazu na facebookové stránce Petra Clinic vyjádřila Petra Řehořková, majitelka kliniky a manželka Tomáše Řehořka, vděčnost za podporu, které se jí v tomto těžkém období dostalo. Zároveň požádala o respektování soukromí a ohledy, zatímco se zbytek rodiny vyrovnává s touto tragickou událostí.

"Velice děkujeme všem, kteří projevili účast, podporu a nabídli pomoc. Tato událost je pro nás velice tíživá, a proto prosíme všechny, aby nám dali čas a prostor se se vším v kruhu rodiny vyrovnat," uvedla.

Otec zvolil stejný odchod ze světa

Kolem okolností smrti Tomáše Řehořka se však brzy objevily fámy - spekulovalo se, že si v minulosti sáhl na život i jeho otec. "Tragické je, že Tomášův otec před lety také spáchal sebevraždu. Také se oběsil," uvedl pro extra.cz zdroj blízký rodině.

Řehořková tuto informaci nepřímo potvrdila: "Promiňte, ale toto mi nepřísluší jakkoliv komentovat, neboť v té době jsem s manželem ještě nebyla, a tudíž konkrétní okolnosti této události neznám. To je výhradně věcí nejbližší rodiny mého zesnulého manžela. Děkuji za pochopení."

Uprostřed těchto znepokojivých odhalení se přihlásil muž jménem Adam Burda, který tvrdí, že je synovcem Tomáše Řehořka. Ten rozeslal podle stránek expres.cz do některých médií dopis, ve kterém tvrdí že Řehořková o smrti svého manžela záměrně lže, a hrozil únikem informací, pokud svá tvrzení neopraví.

Vdova lže, říká údajný synovec

"Máme s ní nahraný telefonický rozhovor z posledních dnů, kde přímo vyvrací informace, které poskytla. Stejně tak vám to nepochybně potvrdí i další rodinní příslušníci. Pokud nezačne uvádět věci na pravou míru sama, začneme informace vypouštět ven my," píše Burda, který zároveň tvrdí, že manželství úspěšné dvojice bylo těsně před rozvodem.



Řehořková některá Burdova tvrzení odmítla jako nesmyslná, připustila však, že její manželství s Tomášem Řehořkem procházelo v poslední době krizí. "Co se týká financí, mohu říct pouze to, že jsme v poslední době řešili jednu velkou investici, která podle mne ale nebyla dobrá. Dle mého názoru byla možná až riziková. Jelikož byl ale manžel jiného názoru, ze kterého odmítal ustoupit, tak jsme se velmi odcizili," potvrdila pro Blesk.cz Řehořková s tím, že rozvod ale vůbec nebyl ve hře.