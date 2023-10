Plekanec ukončil kariéru: Šafářová jim plánuje velké věci, musí si ovšem počkat

Úspěšný a oblíbený hokejista Tomáš Plekanec ukončil kariéru. Čtyřicetiletý sportovec pověsil hokej na hřebík kvůli zdravotním problémům. V posledních letech hrál za Jágrovo Kladno nebo Kometu Brno.

Plekanec zářil neuvěřitelných patnáct sezón v NHL za klub Montreal. V nejznámější hokejové lize odehrál 1 001 utkání. Mimo zahraniční angažmá zářil i v dresu reprezentace. Zúčastnil se dvou olympiád a jedenácti světových šampionátů.

Předčasný konec

Hráč hokejového Kladna musel kariéru ukončit náhle. Dohnaly ho zdravotní problémy, které ho trápily už nějakou tu dobu. „Po celou svou kariéru jsem měl velké štěstí na to, že se mi vyhýbala nějaká větší zranění. Až doteď. Myslel jsem, že se to za pár týdnů spraví a budu schopen zase pomoci svému týmu na ledě, ale bohužel. Rád bych ještě mnoho let fungoval v běžném životě bez bolesti a výraznějších omezení, proto jsem se rozhodl pro ukončení profesionální hokejové kariéry,“ svěřil se svým příznivcům.

„Moc mě to mrzí. Tuto sezónu jsem si představoval jinak, chtěl jsem si ještě jednou zahrát play off, zabojovat o co nejlepší umístění... Když se ohlédnu zpět, jsem moc vděčný za všechny ty sezóny, kluby, spoluhráče, trenéry a všechny ostatní, které jsem za svou kariéru měl možnost potkat. Každý mě nějakým způsobem posunul. Nejen jako hokejistu, ale i jako člověka. Těším se, co nového život přinese, na čas strávený s rodinou. Hokej mám ale pořád moc rád a věřím, že u něj zůstanu, třeba jen v jiné roli,“ navnadil své fanoušky. Je tak možné, že se vydá ve stopách některých svých bývalých spoluhráčů a stane se z něj trenér nebo televizní hokejový expert.

Sportovci v důchodu

Jeho manželka Lucie Šafářová má konec profesionální sportovní kariéry už za sebou. Šestatřicetiletá tenistka svého manžela podpořila vtipným komentářem na Instagramu. „Vítej v klubu důchodců, muži!“ napsala k jeho dojemným slovům. I ona na své sociální sítě přidala příspěvek, ve kterém vzdala svému muži hold. „Jsi legenda v hokeji i sportu. Hlavně za to obrovské sportovní srdce, hodnoty, zodpovědnost, odhodlání, cílevědomost, týmového ducha a fairplay. Přinesl jsi toho strašně moc do světa hokeje a nám bude moc chybět vidět tě na ledě. Udělal jsi nejtěžší rozhodnutí v životě sportovce a určitě to nebylo lehké rozhodnutí. Já jsem ráda, že jsi se rozhodl pro své zdraví, protože tě ještě chci naučit ten forhend. Děkujeme, že jsi, jaký jsi,“ nešetřila chválou. Tenistky jsme se zeptali, jaké má nyní s manželem plány. „Dovolenou zatím teď neplánujeme, uvidíme. Společné sportovní aktivity v plánu máme, ale samozřejmě až se manželovi zlepší jeho zdravotní stav,“ prozradila pro Kafe.cz.