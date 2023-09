Negativní pozornost ho bolí, říká Tomáš Magnusek o konci kariéry Zdeňka Godly

Populární český herec romského původu Zdeněk Godla prožívá momentálně velmi těžké období. Poté, co se na veřejnost dostaly jeho finanční problémy, na které se jej někdo neustále dotazuje, už mu jednoduše došla trpělivost, a tak nečekaně oznámil konec herecké kariéry. Pro Kafe.cz o situaci promluvil jeho kamarád, režisér Tomáš Magnusek.

Nad hlavou Zdeňka Godly a jeho manželky visí devatenáct exekucí, v nichž by pár měl uhradit bezmála milion a půl korun. Původně sice byli v insolvenci, která by je vyšla výrazně levněji, protože ale své závazky řádně nehradili, soud jim ji nedávno zrušil, a tak dvojici patrně nezbyde nic jiného, než vysypat pokladničku a vše do posledního haléře zaplatit.

V souvislosti s finančními problémy se pochopitelně řada fanoušků začala zajímat o to, co přesně se u Godlových děje. Ze strany médií tak herec čelil řadě otázek, které mu zvlášť v poslední době trochu přerůstaly přes hlavu. Nejspíš právě zvýšený tlak jej dohnal k prohlášení, které uveřejnil na sociální síti.

“Ode dneška končím, ukončuji veškeré natáčení a jdu zpět do práce. Ať mám klid od médií, už nechci mít nic s herectvím. Herec nejsem a nikdy nebudu. Že je konec, mi je líto. Ale už nemůžu dále pokračovat. Omlouvám se touto cestou známým i fanouškům, co mi zbyli. Už o mně neuslyšíte. Nikde mě nebude vidět. Děkuji všem za vše, sbohem,” sdělil Zdeněk Godla překvapivě.

Žádný další takový herec v Česku není

“Se Zdeňkem jsme kamarádi a tak jsem se rozhodl, že to vlastně nebudu moc komentovat, protože je to pro něj intimní. Bylo toho na něj ale v poslední době opravdu hodně a každá ta kritika, které bylo vážně dost, ho velmi trápí a bolí. Proto se nejspíš rozhodl tak, jak se rozhodl. Je to škoda, protože další takový herec u nás určitě není,” sdělil pro Kafe.cz režisér Tomáš Magnusek, který s Godlou spolupracuje.

“Slíbil mi, že dva projekty, které máme rozdělané spolu, ještě dotočí. Takže doufám, že to skutečně dodrží, protože si neumím moc představit, jak bychom ho přeobsadili. Opravdu by mi to ublížilo,” dodal s obavami Magnusek, na jehož hlase bylo znát, že ho nepříjemná situace jeho kamaráda velmi trápí.

Nabízí se samozřejmě otázka, zda si konec kariéry populární kopáč Franta ze seriálu Most! přece jen ještě nerozmyslí. “Já si myslím a doufám, že ano. Až bude premiéra seriálu Společně sami, kde hraje školníka, a uvidí ten skvělý výsledek, tak si myslím, že bude rád a zase bude hrát,” svěřil se redakci Kafe.cz s nadějí v hlase Tomáš Magnusek.