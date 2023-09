Rodina Tomáše Kluse v rozkladu: Jedno oko nezůstalo suché

Početná rodina Klusových se vyrovnává s obrovskou ztrátou. Na konci srpna se rozloučili s milovaným členem rodiny fenkou Kapkou. Čtyřnohá parťačka byla jejich neodmyslitelnou součástí.

Slzavé údolí trápilo nejen Tomáše a Tamaru, ale i jejich tři děti Josefínu, Alfréda a Jenovéfu. Klusovi si na své velké rodině zakládají. Domácích mazlíčků mají více, Kapka byla ovšem středobodem jejich zvířecí části rodiny.

Emotivní vyznání

Tamara i Tomáš na své Instagramy uveřejnily vzpomínky na milovanou čtyřnohou kamarádku. „Kapko naše milovaná… Tohle je naše poslední fotka. V tu chvíli jsem ještě věřila, že vše bude jako dřív, ale osud tomu chtěl jinak. Včera jsi mi usnula věčným spánkem v náruči. Držela jsem tě pevně u sebe v naší zahradě, pod nejvyšším stromem, a možná jsme si v tu chvíli byly úplně nejblíž za celou naší společnou cestu. V jeden den jsem ti život zachránila, druhý den už jsem to nedokázala,“ napsala Klusová k černobílému snímku, na němž hladí už velmi vysílenou fenku.

„Bylas a navždy zůstala legendou. Pes, který převrátil a sežral nejvíc popelnic, okradl nejvíc dělníků o jejich svačiny… Pes, který dokázal sníst 320 vosích hnízd a neumřít… Pes, který odmítal samotu tak ikonickým způsobem, že naše návraty do bytu – ať už po 10 minutách, nebo pár hodinách – vypadaly tak, jako by náš domov navštívilo 10 vandalů,“ zavzpomínala Tamara na chvíle s milovanou parťačkou.

Po záplavě soucitných komentářů vydala na svém Instagramu trojnásobná maminka a životní partnerka Tomáše Kluse video. Přátelům a fanouškům poděkovala za vlnu podpory a zároveň všechny vyzvala k novému přemýšlění o životě. „Je důležité nepřestat se zlepšovat v žití v přítomnosti, cítit život, abysme na konci nelitovali toho, co jsme nedělali. Vyjadřujme si všechno, co cítíme, protože na to je vždycky dobrý čas,“ pronesla ve svém poselství.

Miláček rodiny

O vzpomínky na milovaného člena rodiny se podělil na svých sociálních sítích i samotný herec a zpěvák. „Byla tak svá, že ji nešlo nemilovat. Miluju ji tak, že jsem teď trochu nesvůj. Když jsem ji poznal, lovila kapky deště na Palmovce. Od té doby byla mou Kapkou,“ napsal ke společnému snímku s modrookou fenkou Tomáš Klus. „Byl to první pes na světě, který byl přesvědčený o tom, že je kočka,“ zavtipkoval na závěr.

Domácí mazlíček a miláček Klusů se dožil třinácti a půl let.