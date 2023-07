Kontroverzní lásky Toma Cruise: Cher, Penelopé Cruz nebo Shakira

Tom Cruise oslavil šedesátku, ale přes pokročilý věk je už nějakou dobu bez dlouhodobé partnerky. Přesto je prý stále odhodlaný najít tu pravou. Nedávno se pokusil začít románek se Shakirou, ale bohužel to nevyšlo.

Cesty Toma Cruise a Shakiry se zkřížily na Velké ceně Formule 1, a přestože Tom o zpěvačku usiloval, Shakira, která se nedávno rozešla s Gerardem Piquém, neměla zájem. Údajně Toma požádala, aby ji "nechal na pokoji". Nyní údajně zpěvačka randí s Lewisem Hamiltonem.

Shakira však není jedinou obrovskou hvězdou, o které se ve spojitosti s Cruisem v průběhu let spekulovalo. Jak připomíná cosmopolitan.com, zažil "žhavý" románek s Cher a dobře známé je i jeho bouřlivé manželství s Katie Holmesovou. Koho ještě slavný herec balil?

Cher

Tom Cruise prožil krátký románek s ikonickou zpěvačkou po jejich setkání v roce 1985. Tehdy bylo Tomovi 23 a Cher 38 let. Když se pak znovu setkali v Bílém domě, navázali vášnivý vztah. Cher dokonce Toma označila za jednoho ze svých "nejlepších milenců".

Mimi Rogersová

První manželkou Toma Cruise se v květnu 1987 stala Mimi Rogersová, pouhý rok poté, co se poznali. Manželství však po třech letech skončilo rozvodem. Tom přiznal, že před Mimi nikdy nezažil lásku a považoval ji krom milenky i za svou nejlepší kamarádku.

Nicole Kidmanová

Tom Cruise a Nicole Kidmanová byli jednu dobu nejslavnější hollywoodský pár. Seznámili se při práci na film Tropická bouře z roku 1989, v době, když byl Tom ještě ženatý s Mimi Rogersovou. Přitažlivost dvojice z plátna přímo sršela, a není divu - oba otevřeně mluvili o vzájemné silné fyzické přitažlivosti. Tomova láska s Nicole vedla k rozvodu s Mimi. Vzali se v roce 1990 a rozvedli se v roce 2001.

Penelopé Cruz

Po konci manželství s Nicole Kidmanovou se v roce 2000 při natáčení filmu Vanilkové nebe Tom seznámil se španělskou herečkou Penelopé Cruz. Chodit spolu začali po dokončení Tomova rozvodu s Nicole. Vydrželi spolu tři roky, než se jejich cesty v roce 2004 rozdělily.

Katie Holmesová

V dubnu 2005 Tom navázal hojně propíraný vztah s Katie Holmesovou. Poprvé se jako pár společně ukázali v Římě. O pouhý rok později přivítali na svět dceru Suri. V roce 2006 také Tom a Katie uzavřeli sňatek při scientologickém obřadu. Vztah však čelil nejrůznějším kontroverzím, což vyvrcholilo v roce 2012, kdy Katie požádala o rozvod.

Hayley Atwellová

V letech 2021 až 2022 Tom chodil se svou kolegyní z filmu Mission Impossible Hayley Atwellovou. Ačkoli svůj románek nikdy nepotvrdili, podle stránek the-sun.com spolu byli na Wimbledonu v roce 2021. Zdroje tvrdily, že se nakonec rozhodli zůstat pouze přáteli, protože pozornost veřejnosti pro ně byla jedním slovem zdrcující.

Shakira

Poslední pokus o další slavný zářez přišel poté, co se Tom Cruise setkal na Velké ceně Formule 1 v Miami se Shakirou. Podle stránek pagesix.com to mezi oběma hvězdami při soukromém rozhovoru pěkně jiskřilo. Tom měl dokonce během jejich setkání přinést Shakiře květiny. "Tom se s Shakirou přátelil. Má obrovský zájem o ni usilovat. Je mezi nimi chemie," tvrdil informátor stránek. "Shakira potřebuje měkký polštář, na který by mohla padnout, a tím by mohl být Tom," tvrdil zdroj a dodal, že je Cruise "hezký a talentovaný chlap". Přednost před Cruisem ale nakonec zpěvačka podle médií dala závodníkovi Lewisi Hamiltonovi.