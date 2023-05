Smrt synů i krutý manžel: Zemřela Tina Turner, žena, se kterou se život nemazlil

Ve věku 83 let odešla do hudebního nebe legendární zpěvačka Tina Turner. Hvězda poslední roky bojovala s vážnou nemocí a navíc tragicky přišla o dva syny.

Tina Turner zemřela po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. "Královna rock'n'rollu zemřela dnes (ve středu) ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. Svět s ní ztratil hudební legendu a vzor," oznámila mluvčí podle zahraničního webu Sky News.

Zpěvačka, vlastním jménem Anna Mae Bullock, byla jednou z nejpopulárnějších hvězd osmdesátých let a fanoušci si ji zamilovali díky jejímu charakteristickému chraplavému hlasu. Mezi její největší hity patřily Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Typical Male nebo titulní písně z bondovky Golden Eye.

Rocková babička, jak se hvězdě přezdívalo, prodala přes 200 milionů desek, získala dvanáct cen Grammy a vstoupila do rockenrollové Síně slávy. Hudební dráhu zásadně ovlivnil její manžel Ike Turner, který její kariéru sice nejprve nastartoval, svým divokým životním stylem a násilnickým chováním jí ale později spíše házel klacky pod nohy.

Manžel jí daroval ledvinu

Tina se narodila jako Anna Mae Bullocková 26. listopadu 1939 v Nutbushu, Tennessee, USA. Proslavila se na konci 60. let jako zpěvačka skupiny Ike & Turner Revue, později se ale dala na sólovou dráhu, což se brzy ukázalo jako skvělé rozhodnutí.

Zatímco ve světě showbyznysu se Tině vždy dařilo, v soukromém životě zažila obrovskou bolest. V červenci 2018 si její nejstarší syn Craig vzal život. Realitní makléř prý trpěl osamělostí a zastřelil se ve svém domě v Kalifornii. V prosinci 2022 pak přišla Turner i o mladšího syna Ronnieho, kterého měla s bývalým manželem, hudebníkem Ikem Turnerem. Ronnie měl rakovinu tlustého střeva a zemřel na komplikace spojené s touto nemocí. Před svým domem Los Angeles začal mít problémy s dýcháním a sousedé ani přivolaní lékaři už mu nedokázali pomoct.

V posledních letech Tina Turner navíc čelila mnoha zdravotním problémům. Ty se táhly od roku 2013, kdy utrpěla mozkovou mrtvici. O tři roky později jí lékaři diagnostikovali rakovinu zažívacího traktu a začaly jí selhávat ledviny. Zpěvačka tehdy podstoupila operaci, během které jí vyndali nádor na střevech. Následně pak musela ještě na transplantaci ledviny, kterou jí daroval její druhý manžel Erwin Bach.

Zdroje: CNN, People, Sky News

