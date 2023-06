Oblíbené kosmetické trendy z TikToku: Frčí levná krása a koketní vzhled

V oblasti beauty influencerů se TikTok dostal do celosvětového podvědomí. Dalo by se říct, že se tahle sociální síť stala platformou, kde se hledá oblíbený názor na odstíny rtěnek nebo kde se můžete ponořit do podrobné recenze nejnovějšího kosmetického podkladu. Proto se hodí vědět, jaké jsou momentálně na TikToku nejoblíbenější trendy na poli krásy.

Kromě toho, že je TikTok centrem odlehčené zábavy, se stal mocným určovatelem trendů v oblasti krásy. Platforma se dokonce stala pomyslným šampionem na poli kosmetických trendů. Poslední dobou totiž stále častěji platí – co trenduje na TikToku, chtějí všichni, kterým ještě nebylo třicet.

Takže pokud hledáte inspiraci nebo chcete obměnit svůj styl líčení, TikTok je bezednou pokladnicí možností, jak se sebou něco udělat po vzoru ostatních. A k tomu se hodí mít po ruce přehled trendů na poli krásy, které v roce 2023 na TikToku trendují nejvíce ze všech. Které to jsou?

Coquette Beauty: 1,7 miliardy zhlédnutí

Hailey Bieber je milovnicí tzv. 'cocquette beauty'.. Zdroj: Profimedia.cz

Nově vznikajícím trendům na poli krásy pro rok 2023 bezkonkurenčně kraluje líčení ve stylu Coquette Beauty (tedy koketní krásy). S jemnou růžovou rtěnkou, očními linkami ve stylu Lany Del Rey, zářivýma laníma očima a růžovými tvářemi ztělesňuje koketní krása základní esenci ženského půvabu. Rychle okouzlila milovnice krásy po celém světě a stala se nejsledovanějším trendem roku, píše elle.com.

Micro Beauty: 1,1 miliardy zhlédnutí

Zoë Kravitz a její ofina ve stylu 'micro beatuy'. Zdroj: Profimedia.cz

V popředí zájmu aktuálně nejžhavějších trendů v kráse se drží i tzv. mikro krása. Co si pod tímto termínem představit? Krátká manikúra, elegantní drobná ofina – prostě minimalismus v okouzlující podobě. Půvab miniaturních tvarů vzal svět krásy útokem a dokázal, že méně může někdy být skutečně více. Vzestup tohoto trendu je zřejmý – podle stránek slice.ca na Valentýna došlo k ohromujícímu nárůstu vyhledávání výrazu „micro nails“ na Pinterestu o 2 500 %.

Grungeový make-up jako z 90. let - 974 milionů zobrazení

Drew Barrymore v 90. letech s tehdy typickým make-upem. Zdroj: Profimedia.cz

Možná i vy jste si všimli, jak kolem nás proplouvá nostalgie 90. let. A dotkla se už dokonce i trendů v kráse. Grungeové líčení 90. let totiž hlásí triumfální návrat, především díky úspěchu seriálu Wednesday od Netflixu. Výrazné oční linky, kouřové oční stíny a rudé rty připomínající minulou éru jsou díky Jenně Ortega, která hrála Wednesday, zase v kurzu.

Levná krása: - 920 milionů zhlédnutí

Se zvyšujícími se životními náklady se i uživatelé TikToku zaměřili na cenově dostupné alternativy obvykle kupovaných zkrášlujících prostředků. O tom svědčí i skutečnost, že video s názvem „Budget beauty“ (čili „krása při nízkém rozpočtu) se stalo třetím nejoblíbenějším v tomto roce. Honba za cenově výhodnými nákupy se tak týká i krásy a na TikToku stala všeobecně oblíbenou.

Skincycling: - 313 milionů zhlédnutí

Skincycling je koncept, jehož průkopnicí je uznávaná newyorská dermatoložka Whitney Boweová. Ta navrhuje, aby ženy místo každodenního používání stále stejných produktů nechaly svou pleť vždy pár dní odpočinout. Díky tomu se prý jednotlivé složky vašich produktů lépe adaptují na vaši pleť a dočkáte se lepších účinků, informuje insider.com.