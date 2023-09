Vyhrocené vztahy Meghan Markle a jejího otce: Výhrůžky soudem kvůli vnoučatům

Thomas Markle vydal další veřejnou výzvu své odcizené dceři Meghan. Zatímco vévodkyně ze Sussexu odmítá se svým otcem komunikovat, on se zoufale snaží setkat se svými vnoučaty. Markle prý dokonce zvažuje, že by si styk s nimi vynutil soudně.

Thomas Markle nemá se svou dcerou Meghan žádný kontakt již několik let. V novém rozhovoru se otec vévodkyně nechal slyšet, že by mohl svou dceru a jejího manžela zažalovat o právo vídat malého prince a princeznu.

Thomas loni prodělal mozkovou mrtvici a bojuje s řečí a o to více touží vídat své příbuzné. V pořadu Good Morning Britain řekl, že Meghan a Harryho neviděl dlouhých pět let a že spolu naposledy mluvili, když byl hospitalizován před svatbou v roce 2018.

"Stále jsem neviděl svá vnoučata a o to tady jde. Chci vidět svá vnoučata a myslím, že král by svá vnoučata také rád viděl," zastal se i krále Charlese alias Karla III., který též s vnuky není ve styku. Na otázku, zda se cítí zdrcený nad stavem vztahu s dcerou, souhlasil a dodal: "Jsem také velmi rozrušený, protože je to kruté vůči prarodičům, a to nejen vůči mně, ale i vůči anglickému králi," nebral si Markle servítky.

Neexistuje žádné právo prarodiče žalovat o návštěvu

Když se Thomase Markla ve výše zmíněném rozhovoru zeptali, jaký vzkaz by chtěl své dceři předat, odpověděl: "Minulost nechte za sebou, nechte mě vidět moje vnoučata. Ve státě Kalifornie se vlastně můžu soudit, abych je viděl, ale to nechci," naznačil otec Meghan, že by celý konflikt mohl skončit u soudu.

Rozvodový právník celebrit Christopher C. Melcher z advokátní kanceláře Walzer Melcher & Yoda pro Fox News Digital uvedl, že Meghanin otec ovšem možná nebude mít takové štěstí, pokud jde o podání žaloby o možnost vidět Archieho a Lilibet.

"Prarodiče mohou mít v Kalifornii zákonné právo na návštěvy, ale soud musí tento požadavek vyvážit se základním právem rodičů rozhodnout, kdo může vidět jejich dítě. Neexistuje žádné právo prarodiče žalovat o návštěvu vnoučete, dokud jsou rodiče manželé. Pokud rodiče žijí odděleně a společně se brání žádosti prarodiče o návštěvu, soud musí předpokládat, že návštěva není v nejlepším zájmu dítěte. Thomas Markle tudíž nemá právo podat žalobu na návštěvy v Kalifornii, protože Harry a Meghan jsou manželé. Pouze v případě, že by se Harry a Meghan rozešli, mohl by Thomas požádat o návštěvu prarodiče, ale pokud by Harry a Meghan společně vznesli námitku, soud by návštěvu zamítl. To, že Thomas vyhrožuje soudem, aby se mohl vídat se svými vnoučaty, není způsob, jak mít vztah," vysvětlil Melcher.

Meghan si nepřeje, aby se její otec vídal s Archiem a Lilibet