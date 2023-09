Tereza Pergnerová promluvila o synovi v zahraničí: Ani mi nezavolá!

Moderátorka Tereza Pergnerová nedávno zamávala synovi, který se vydal do světa na zkušenou. A i když pro ni byl jeho odjezd velmi emotivní, přiznává, že ho v jeho rozhodnutí naprosto podpořila. Nyní prozradila, jak se mu za hranicemi Česka daří.

Pro každou matku je poměrně těžké, když její dítě vyletí z hnízda a rozhodne se na vlastní pěst poznávat svět. Své o tom ví i moderátorka Tereza Pergnerová, která se před několika měsíci dívala na to, jak její syn Samuel odjíždí vlakem pryč z České republiky. A i když pro ni pustit syna samotného pryč nebylo jistě úplně jednoduché, je na něj nesmírně pyšná.

Synu, ať se ti daří!

Video ze Samuelova odjezdu sdílela moderátorka na svém Instagramu. „Synu, ať se ti daří!” napsala k příspěvku a za svá slova připojila červené srdíčko. A jak se zdá, její přání se naprosto vyplnilo. Z nynějších slov Terezy Pergnerové je totiž zřejmé, že se její syn v zahraničí skvěle usadil.

„Musím říct, že jsem mu od začátku fandila. Byla jsem moc ráda, že se rozhodl, protože do určité míry jsem to vnímala jako jeho záchranu. On se hrozně hledal, jestli doprava, doleva, co má dělat. Byl po škole, s nulovou praxí a chopil příležitost za pačesy. Takže jsem ho podpořila,” prozradila moderátorka v rozhovoru pro iDNES. Dodala ale, že se jí syn moc často neozývá. „Nedusím ho láskou, nechávám ho žít. A už teď je v takové životní formě, že mi ani nevolá. A na esemesky odepisuje prostě třeba za tři dny s velikou láskou. Ale cítím, že je mu tam dobře, tak to je pro mě jako pro mámu důležitější zpráva,” vysvětlila se smíchem.

Nová výzva

Fanoušci mohou Terezu Pergnerovou nově vídat na televizních obrazovkách v pořadu Ztracená rodina, ve které se hledají zdánlivě navždy ztracení příbuzní. Takové natáčení je pochopitelně velmi emotivní. Stejně jako v případě jiné reality show s názvem Mise nový domov, která je formátem, u kterého snad každý divák uroní slzu. Sama moderátorka ale dokáže své emoce vždy udržet na uzdě. A nyní vysvětlila, jak se jí to daří. „Jsem zvyklá na place neplakat, protože cítím nějakou povinnost neplakat s hlavním hrdinou, ale spíš mu poskytnout útočiště nebo klid. Takže já pláču hodně dovnitř,” prozradila.