Tereza Pergnerová se před drogami varovat nesnaží: Nic to podle ní nezmění

Hvězda devadesátých let a moderátorka legendární hitparády ESO ví, o čem mluví, když říká, že nějaké slovní odstrašování od drog nemá cenu. Na to, že jsou drogy svinstvo, si každý musí přijít sám. Jde podle ní o jakýsi přirozený zápas.

Moderátorka Tereza Pergnerová se o své drogové minulosti sice nemá problém bavit, nikomu svůj názor na drogy ale necpe a nesnaží se od jejich užívání odradit davy pomocí nejrůznějších besed, podcastů či vyjádření do médií. Tereza totiž tvrdí, že by to bylo k ničemu.

"Ne, neměla jsem touhu varovat, protože je ohromnej omyl myslet si, že to něco změní," řekla v talkshow Adély Elbel.

Pergnerová samozřejmě ví, že drogy jsou velmi nebezpečným tématem, a také si uvědomuje, že bývají dávány současnými mladými na stejný stupínek jako alkohol. Snaží se tedy o všem, co se jí stalo, doma se svou dcerou mluvit.

Drogy jsou pro dnešní mládež to samé jako alkohol

"Často slýchám, že je to běžná součást, že drogy patří k zábavě, což je velký neštěstí, samozřejmě. Končí to pro všechny velmi podobně. Takže nebezpečí to rozhodně je, ale já jako Tereza Pergnerová nemám žádný nápad, co s tím," prozradila dále.

Sama se prý poté, co se ze závislosti dostala, nejvíce bála o to, že už nedostane žádnou nabídku z televize. Naštěstí ji čekal velkolepý comeback a to roku 2005, kdy moderovala reality show VyVolení. Nasledoval projekt televize Nova s názvem Mise nový domov, kde Tereza pomáhala znevýhodněným rodinám s obnovou bydlení.

Tato práce ji natolik nadchla a naplňovala, že se pak sama rozhodla založit svůj vlastní nadační fond.

Moderátorka ví, že si každý zaslouží druhou šanci

„Všechno bylo inspirováno projektem Mise nový domov, kde jsme se několik let potkávali s lidmi, kteří se dostali do nějaké situace, a pak jsme přemýšleli, co udělat dál, aby to nebylo limitováno jen bydlením... A to, co jsme se rozhodli založit, to už má trošku jinou podobu, je to trochu jiný druh práce, kterou se většina z nás učí,“ svěřila se v pořadu Českého rozhlasu Hovory Vlastimila Ježka.

Tereza si moc dobře uvědomuje, že každý si zaslouží druhou šanci. Ona je teď šťastná především se svou rodinou. S partnerem Jiřím Chlebečkem má dceru Natálku, z předchozího vztahu má syna Samuela. Pořady a akce na moderování si pečlivě vybírá, o slávu už totiž dávno nestojí.