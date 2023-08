Tereza Pergnerová se válela smíchy: Dcera jí svou poznámkou vyrazila dech

Tereza Pergnerová má doma pořádně veselo. A to hlavně díky své patnáctileté dceři Nathalii. Ta jí totiž nedávno složila poněkud zvláštní kompliment, který známou moderátorku naprosto odrovnal. O to, co zaznělo z úst dospívající slečny, se pak podělila se svými fanoušky na sociální síti.

Moderátorka Tereza Pergnerová ještě nedávno smutnila nad tím, že její syn Samuel vyletěl z hnízda a vydal se pracovat do světa. Naštěstí ale pohodovou náladu doma drží její patnáctiletá dcera Nathalie, která kolem sebe šíří veselost hlavně svými výroky. Nyní chtěla mamince složit poklonu, obsahem komplimentu ale spíš dostala svou maminku do kolen.

Jako nějaká šestnáctka

„Dcerka mi dnes řekla: ‚Takhle zezadu vypadáš jako nějaká šestnáctka,’,” informovala moderátorka na svém Instagramu, jak ji její dcera pochválila. „Snad se tedy nikdo nebude zlobit, když od dnešního dne budu nastavovat zejména záda,” dodala ještě vysmátá Pergnerová. Zároveň v příspěvku doplnila, že kompliment od její dcery byl v naprostém kontrastu s tím, co jí pověděl neznámý muž na ulici. „Včera mi pro změnu random (náhodný, pozn. red) pán u večerky řekl: ‚Jste unavená, Terezko, nepotřebujete s něčím pomoci?’. Mám evidentně skvěle našlápnuto. Vypadá to na fantastickou sérii interakce,” pobavila sebe i své příznivce moderátorka.

Smutek střídá radost

Podobné příspěvky fanoušci Terezy Pergnerové naprosto zbožňují. Je ale pravdou, že před časem o ni měli trochu obavy a byli to oni, kdo se ji snažil rozveselit. Moderátorka totiž přiznala, že se necítí zrovna dobře.

„Dnes je mi krásně smutno. Nic se mi nepřihodilo, žádný reálný základ. Co s tím budu dělat? Vůbec nic. Nechám to přesně tak, jak to je. Žádný zápas. Proč? Protože to k životu patří. Mám svoje smutky vlastně ráda. Tak krásný den, instasvěte,” napsala v jednom ze svých příspěvků. V komentářích pak ještě vyděšené příznivce musela uklidňovat, že se opravdu nic špatného nestalo.