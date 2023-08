StarDance: Maškovou motivuje riskantní věc, taneční partner si z toho střílí

Zpěvačka Tereza Mašková, která se v roce 2018 stala SuperStar, nesporný umělecký talent nezapře. Se svou růžovou hřívou v letošním ročníku taneční show StarDance bude rozhodně patřit k nepřehlédnutelným soutěžícím. Před lety by v ní ale nejspíš pohlednou a sebevědomou mladou ženu viděl jen málokdo. Jako dívenka se totiž pokoušela uspět v jiné talentové soutěži, kde ovšem jako šedá myška měla jen pramalou šanci ohromit. Za uplynulé roky ale dozrála a urazila pořádný kus cesty.

V roce 2010 se do soutěže Česko Slovensko má talent přihlásila tmavovlasá dívenka s culíky a kilogramy navíc. Již tehdy prokázala, že má v hrdle zlato, na postup nebo dokonce vítězství to ale nestačilo - chybělo jí jak sebevědomí, tak výrazná sebeprezentace. Neúspěch ji ale neodradil. Zapracovala na sobě a o osm let později dorazila na casting SuperStar jako docela jiný člověk.

Rockerka s růžovou hřívou Tereza Mašková byla již od počátku jasnou favoritkou, která si pro své vítězství nakonec přece jen došla. Na rozdíl od celé řady dalších tváří, jejichž hvězdy sice díky show zazářily, ale k hudební kariéře to nestačilo, se stala skutečně úspěšnou a respektovanou zpěvačkou. Letos se do soutěžní show chystá znovu, ale tentokrát bude soupeřit v jiné disciplíně.

V taneční show StarDance se předvede po boku tanečníka Daniela Kecskemétiho a jak ukázala na sociální síti, již nyní oba dva pilně trénují. Sama prý patří k fanouškům tohoto pořadu, který Česká televize vysílá již roky, zároveň má ale ze soutěže určitý respekt.

“Neříkám, že se nebojím. Panikařím třeba z toho, že mě někdo bude zvedat. Zároveň se těším na akrobatické prvky v choreografiích,” přiznala v rozhovoru pro Evropu 2. Její parťák má naštěstí podle svých slov ověřené metody, jak pohlednou umělkyni motivovat k lepším výkonům.

“Zaručeně funguje něco sladkého, nějaké dobroty. Jak se říká, láska prochází žaludkem a láska k tanci není výjimkou,” vtipkuje sympatický tanečník v rozhovoru pro zmíněné médium. Vzhledem k tomu, že Tereza Mašková ve volném čase ráda sportuje a na své postavě odvedla obrovský kus práce, určitě ji ale dvakrát pobízet nebude muset. Nutno podotknout, že jíst sladké během tanečních tréninků, je pořádný risk.