Kostková a Eben o zákulisí StarDance: Oproti zahraniční verzi mají nevýhodu

Bez Terezy Kostkové a Marka Ebena si taneční soutěž StarDance dnes už snad nikdo neumí představit. Dvojice ostřílených moderátorů pořadem provází už od jeho úplného začátku. Díky tomu posbírali celou řadu zkušeností, za které jsou nesmírně vděční. Jsou ale i věci, které by během své práce uvítali. V zahraniční verzi pořadu mají totiž moderátoři práci mnohem lehčí.

Zatímco taneční páry se v každé řadě populární soutěže StarDance mění, dvojice moderátorů, kterou tvoří Tereza Kostková a Marek Eben, zůstává. Ti se tak letos coby průvodci soutěží objeví na televizní obrazovce už po dvanácté. Za tu dobu se pochopitelně se soutěží velmi sžili. I přesto jde ale pořád o práci vyžadující určitou disciplínu a zodpovědnost, a tak je jistá příprava stále na místě. Je však pravdou, že jí moderátoři po všech zkušenostech moc nedají.

O přízeň poroty bude letoš bojovat i Iva Kubelková. Zdroj: Česká televize

Stačí pár hodin

Jak moderátorské duo uvedlo, s příprava na vysílání si moc hlavu nelámou. Dle jejich slov se na něj ani moc připravit nedá. „Pokud nebudeme počítat zkoušky šatů na znělku, její natáčení v srpnu a přípravu večerních šatů, tak v zásadě v pátek před prvním vysíláním. Má moderátorská poloha je při StarDance nejvíce odkázána na improvizaci a vnímání přítomného okamžiku. Připravuji se a přemýšlím o možných tématech během pátečních a sobotních zkoušek. Však jich je do samotného přenosu dost a dost,” prozradila ke StarDance Tereza Kostková.

Své taneční schopnosti prověří také David Prachař. Zdroj: Česká televize

Rádi se nechají rozhodit

Protože jde o přímý přenos, nastává během něj několik různých situací, ve kterých by možná mnozí tápali a nevěděli, jak si s nimi poradit. To ale není případem zmíněné dvojice. „Myslím, že být zaskočen či překvapen je právě kýžené a vítané. Pozor dávám především na to, aby vše sedělo v pravidlech, pořadí, zkrátka technicky a formálně. Opravdu velké soustředění vyžaduje vždy vyhlašování výsledků, ve všech těchto věcech je lepší, aby nás nějaká chyba nepřekvapila,” vyprávěla ještě Tereza Kostková.

Marek Eben pak ještě dodal, že je pro něj nejvíce náročný začátek každé epizody, neboť úvodní řeč musí umět zpaměti. V zahraničí na tom přitom podle něj naprosto vyzráli a moderátorům tato náročná úloha odpadá. „Byl jsem se podívat v Londýně na jejich finále, tam to dělají dvě moderátorky a nemusí umět zpaměti nic, na každé kameře je čtečka. Tak k tomuhle luxusu jsme se zatím nedopracovali,” řekl moderátor.