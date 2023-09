Pašeračka Tereza mixovala pervitin a extázi: Byla jsem jako zvíře, popisuje

Tereza Hlůšková si za pašování heroinu odseděla čtyři roky v pákistánské věznici a lidé od začátku spekulovali, zda byla rodačka z Uherského Hradiště uživatelkou tvrdých drog. Toto tajemství se nyní rozhodla Tereza odkrýt na síti Hero hero, kam pravidelně umisťuje videa a popisuje své zážitky s převozem zásilky i těžké chvilky za mřížemi.

Tereza Hlůšková prožila v kriminále Kot Lakhpat dlouhé čtyři roky. Předtím se živila jako společnice a vidina snadně vydělaných peněz ji dohnala až k převozu bezmála devíti kil heroinu přes pákistánské hranice, na což tvrdě doplatila. Svůj příběh letos začala pašeračka zveřejňovat na placené platformě Hero hero, kde postupně odhaluje celou pravdu. V jednom z posledních videí se Tereza rozpovídala o své drogové minulosti.

"Pět a půl roku jsem neměla drogy, když neberu cigarety a marihuanu minulý rok. Ještě alkohol, ale to není droga, to je radost," sdělila v úvodu čerstvě zasnoubená Hlůšková. Kouřit cigarety prý začala v pouhých třinácti letech a pak přišly další experimenty.

"Začala éra marihuany. S kámoškou jsem vždy šly ven i v zimě. Koupily jsme si nejlevnější víno, křupky za pár korun a seděly. Někdy jsme si k tomu zapálily marihuanu, užívaly si to, smály se a hodinu na sebe koukaly. Byla to sranda. Je to asi špatné, ale kdo marihuanu nezkusil v životě? To bylo ale nic, dá se říct," zavzpomínala Hlůšková. K tvrdším drogám pak přičichla v době, kdy se v Belgii živila jako společnice.

Kamarádka mi pak narýsovala další lajnu, že mi bude líp

"Nevěděla jsem, co mám dělat. Nevím, co to bylo, ale myslím, že pervitin, možná mixnutý s koksem. Ten chlap mohl mít peníze i na čistý kokain, ale já to v té době nepoznala. Dala jsem si. Byla jsem free, v jedné ruce jsem měla vodku a v druhé slivovici. Ani nevím, v kolik hodin jsem odpadla. Nějaký borec mě nesl na záchod, abych se vyzvracela. Šla jsem k borcovi do ložnice, on měl vodní postel a spala jsem takovým stylem, že mě chlapi budili, protože byli v šoku a mysleli si, že jsem umřela," popsala Tereza Hlůšková svou první zkušenost s tvrdými drogami.

"Kamarádka mi pak narýsovala další lajnu, že mi bude líp. Na jednu stranu mi to pomohlo a nebylo mi zle. Měla to ale udělat jinak. Já pro ni ale nebyla žádná kamarádka, ale obyčejná ku*va," popisuje bývalá pašeračka a dodává, že kromě kokainu, pervitinu či marihuany vyzkoušela také extázi.

"Sem tam jsem měla drogu, ale ne, že bych to potřebovala každý den, nebo byla závislá, to vůbec ne. Brala jsem, abych neurazila a netrhala partu. V Anglii jsem neměla nic, v Pákistánu možná nějaký hašiš, to si nepamatuji. Ve Švýcarsku jsem také neměla drogy, ale pak jsem letěla v roce 2017 znovu do Belgie a tam jsem začala znova. Tam to bylo ve velkém," přiznala Hlůšková. "Dala jsem si pervitin a éčko. Co jsem pak dělala za psycha a jak jsem se chovala? To bylo něco! Byla jsem jako zvíře," sype si zpětně Tereza popel na hlavu. Heroin ale prý nikdy neměla, ačkoliv ho vezla přes hranice.

"Jela jsem to ve velkém, brala jsem drogy i v Česku. V Itálii na dovolené s kamarádkou jsme se seznámily s Italy, jeden mluvil trochu česky. Zavedli nás do takového doupěte, dala jsem si pervitin a byla jsem hustá. Heroin jsem neměla nikdy. Doteď nevím, jak se to bere. Občas jsem měla asi čistý kokain, občas to bylo s pervitinem. Brala jsem si to také od chlapa, co bydlí kousek a byl ve vězení," uzavřela.