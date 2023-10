Tereza Černochová o nejhorším zážitku: Píchlo mě u srdce a zamotalo mi to hlavu

Úspěšná zpěvačka Tereza Černochová patří mezi celebrity, které působí sebejistě a rozhodně. Přiznala ale, že to tak nebylo vždy. V mládí se setkala s odsuzováním okolí a nějakou dobu o sobě tak pochybovala. S nehezkými komentáři, které si vyslechla dokonce i od známého herce a zpěváka Sagvana Tofiho, se nakonec vyrovnala a dnes už si z nich nic nedělá. Připouští ale, že umělec, který ji před lety urazil, jí stále tak trochu leží v žaludku.

Tereza Černochová se proslavila už jako středoškolačka. Tehdy vystupovala s populární dívčí kapelou Black Milk společně s Terezou Kerndlovou a Helenou Zeťovou a měla řadu fanynek i fanoušků. Sláva v teenagerském věku je ale dvousečná zbraň - pro mladého člověka může být těžké všechny tlaky showbyznysu ustát.

Se skutečně děsivým zážitkem se nedávno svěřila v talk show 7 pádů Honzy Dědka. Událost, kterou dosud nevymazala z hlavy, mohla velmi snadno zhatit její kariéru již v samotném začátku. Naštěstí Tereza Černochová prokázala, že se nebojí a je skutečně dcerou svého otce, slavného hudebníka Karla Černocha.

Hrubého komentáře se vůči ní tehdy dopustil herec a zpěvák Sagvan Tofi, který se s ní setkal v hudebním vydavatelství. “Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka – a už vůbec ne dobrá a vůbec ne populární,” svěřila se Tereza Černochová, podle jejíž názoru pravděpodobně herec narážel na to, že je hrdou nositelkou plnějších a ženských tvarů.

“Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu. Od té doby jsem ho neviděla. A těším se, až na něj narazím, vezmu ho pod krkem a řeknu mu: ‚Chlapče, tak se na mě podívej, někdy je lepší držet mordu.‘ Tak třeba prostřednictvím tohoto pořadu by se to k němu mohlo dostat. Ale nekopejme do chudáka, přátelé,” dala velmi jasně najevo, co si o jeho chování myslí.

“Sagvan Tofi je blb,” uzavřela celou nepříjemnou vzpomínku Tereza Černochová, která tím dala velmi jasně najevo, že o přátelském usmíření si umělec může nechat zdát. Co si o tom myslí on sám, v tuto chvíli není zřejmé, neboť se dosud k nelichotivé historce, kterou na něj zpěvačka prozradila, nevyjádřil.