Tereza Černochová se toho nebojí: Před čtyřicítkou šla donaha

Zpěvačka neměla s nahotou nikdy příliš problém, už před čtrnácti lety se svlékla v rámci propagace svého turné a nyní, těsně před čtyřicítkou, se historie opakuje a bývalá členka skupiny Black Milk se objevila opět nahá.

Dcera slavného zpěváka Karla Černocha, Tereza, je také talentovanou umělkyní, která tatínkovi ostudu rozhodně nedělá. Svou slávu sice postavila na působení v kontroverzní skupině Black Milk, jejíž členky se mezi sebou nenáviděly a plivaly špínu jedna na druhou, ale Tereza se nakonec prosadila i na sólové dráze, a dodnes se zpěvem živí víc než dobře.

Další výhodou Terezy je to, že se nestydí ukázat své tělo, na což naláká nejednoho mužského fanouška. Ví, jak na to! Před čtrnácti lety se svlékla a nechala nafotit jako anatomický model krávy rozdělený na jednotlivé typy mas. Chtěla tak upozornit na své turné a opravdu se jí to tenkrát podařilo. Kontroverzní plakáty řešili úplně všichni.

Zpěvačka si odhalená ňadra přikryla květy gerber

Nyní, ve čtyřiceti, se historie opakuje a Tereza se opět rozhodla v rámci propagaci své hudby svléknout. V singlu Pánev se položila na stůl a nechala se obložit kousky sushi, ňadra si pak přikryla gerberami. V klipu pod taktovkou Romana Holého se pak mihne i zpěvačka a herečka Bára Poláková.

„Doufám, že touto písní pobavím všechny ženy, které pro své milované muže stojí u plotny za jakýchkoli okolností a připravují laskominy, aby zaujaly drahé polovičky,“ řekla Blesku Černochová a dodala: „Píseň i video jsou tak trochu šílené, poťouchlé, trhlé. Doufám, že posluchače a diváky uvolní a udělají dobrou náladu v této nelehké době.“

Narození dcery Laury jí změnilo život od základu

Tereza si prošla před lety peklem, a to když po Vánocích roku 2007 zemřel její milovaný otec a legendární zpěvák Karel Černoch. Od té doby se plácala ve vztazích s rodinou i muži a nenašla nikoho, kdo by ji udělal šťastnou. Její život změnilo až narození dcery Laury, o jejímž otci však zpěvačka také nemluví. Objevily se však spekulace, že by se mohlo jednat o tanečníka Michala Kurtiše. Ten byl ale v té době zadaný s herečkou Annou Polívkovou.

"Těhotenství nebylo plánované, jelikož jsme ani spolu nechodili. Já jsem se rozhodla, že si dítě nechám, i když on s tím nesouhlasil. Řešila jsem to i s maminkou. Když jsem jí řekla, že jsem těhotná, málem dostala infarkt," svěřila se zpěvačka pro iDNES.cz.