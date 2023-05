Tereza Brodská: S maminkou Janou Brejchovou mám společnou lásku k vaření

Oblíbená herečka Tereza Brodská je dcerou dvou českých hereckých legend, Jany Brejchové a Vlastimila Brodského. Dodnes jim je podle svých slov vděčná za opravdu krásné dětství a na sociálních sítích se ráda dělí o střípky vzpomínek. Pro Kafe.cz se sympatická umělkyně zamyslela nad tím, co vše ji s její maminkou spojuje a v čem se naopak liší.

“Víte, když nad tím tak přemýšlím, tak si myslím, že jsem toho po mamince až tak moc nepodědila. Naopak mi připadá, že čím jsem starší, tím víc se podobám spíš tatínkovi - povahou, chováním nebo třeba přístupem k práci,” uvedla Tereza Brodská pro Kafe.cz.

“Co mám ale určitě společného s maminkou je to, že maminka byla vždycky vynikající kuchařka. Tak to mám po ní, já také hrozně ráda vařím a ona vařila vždy také ráda,” prozradila talentovaná herečka s úsměvem.

“Napadá mě možná ještě jedna vlastnost, která bývá obvyklá spíš pro ženské, a to je, že si umím práci netahat domů. To je totiž hrozně důležité - práci je potřeba večer zkrátka nechat v ateliéru a rozhodně si ji nenosit s sebou domů. Protože když to děláte, je to absolutní konec, to se zblázníte,” vysvětlila Tereza Brodská svůj přístup k životu.

Vlastně jsem měla čtyři rodiče

První roky života strávila Tereza Brodská se svou tetou Blankou, sestrou Jany Brejchové, která v době, kdy byla její dcera malá, šla z role do role a než aby dceru vláčela s sebou po jednotlivých natáčení, raději ji svěřila do péče své starší sestry. Na roky v rodině tety vzpomíná ale oblíbená česká herečka pozitivně a své matce rozhodnutí nezazlívá. Naopak se mnohokrát nechala slyšet, že díky tomu měla vlastně rodiče ne dva, ale čtyři.

V současné době žije Terezina maminka Jana Brejchová v léčebně dlouhodobě nemocných, který patří k pražské motolské nemocnici. Její křehký zdravotní stav vyžaduje stálou lékařskou péči - po zlomenině krčku v roce 2014 se herečka přestala sama pohybovat a kvůli neurologickému nálezu na mozku již bohužel nepoznává ani své nejbližší. Tereza Brodská ji v LDN pravidelně navštěvuje a dohlíží na to, aby jí po stránce péče nic nechybělo.