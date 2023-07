Tadeáš Růžička může jít za napadení do kriminálu: Odsoudili ho i nejbližší

Na sociálních sítích se ke konci minulého týdne začalo šířit znepokojující video. Záběry, na kterých leží zmlácený a krvácející muž, měl do stories určených pro blízké přátele umístit zápasník Tadeáš Růžička alias Mawar. K šokující kauze se vyjádřili nejen kolegové z branže, ale i trenéři Spejbl gymu, kteří mají problémového svěřence na starosti.

Na zmíněném videu je několik osob a na zemi leží muž v bezvědomí. Tadeáš Růžička společně s přáteli do bezvládného těla velice hrubě strkají a fackují ho. Ze záběrů je patrné, že zápasník MMA chtěl v tomto stavu svou oběť nechat ležet na chodníku, což by mladíka možná stálo život. Nakonec ale díky naléhání své kamarádky alespoň zjistil, zda žije.

Chování Růžičky ihned odsoudili jeho kolegové z branže. "Takhle se může chovat jenom hovado. Je úplně jedno, jestli to byl zápasník, fotbalista nebo hokejista. Takhle by se neměl chovat nikdo. Pokud by se prokázalo, že to byl Tadeáš Růžička, tak by s ním veškeří promotéři měli ukončit spolupráci a neměli by ho nechat nastupovat," nechal se slyšet pro CNN Prima News nejznámější bojovník Terminátor Karlos Vémola.

"Každý, kdo má větší IQ než akvarijní rybička, tak to odsoudí. Dokážu pochopit nějakou sebeobranu, ale v momentě, kdy člověk skončí v bezvědomí, tak seberu telefon a volám policii a záchranku. Rozhodně nedělám to, co je v tom videu. Nevysmívám se. A údery, které potom přišly, byly naprosto zbytečné. Není to jenom za hranou profesionálního sportovce, ale je to za hranou i obyčejného člověka, rozhodně se to dít nemá. Ještě před pěti lety jsem lidem vysvětloval, že nejsme vymlácený, že máme emoce pod kontrolou a umíme v životě normálně fungovat. Tohle nás bohužel vrací zase zpátky, pro bojové sporty je to rozhodně špatná reklama," nebral si s Růžičkou servítky další kolega z branže Patrik Kincl s tím, že chování Mawara vrhá stín na profesionální zápasníky.

Hrozí mu vězení

Agresivní chování Růžičky nechápou ani jeho trenéři z pražského Spejbl Gymu. "Já Ondřej Hutník a jeho osobní trenér Michal Vančura jsme se o videu, na němž by měl být zachycen Tadeáš, dozvěděli až teď z médií. Ačkoliv doposud nevíme, co se přesně událo a jak celá věc proběhla, jelikož jsme neměli možnost o tom s Tadeášem osobně hovořit, tak takové chování u člena našeho sportovního klubu Spejbl Gym Praha absolutně odsuzujeme a nesouhlasíme s tím," vyjádřili se ke kauze v prohlášení na Facebooku.

"Absolutně nechápeme, co jej mohlo k takovémuto excesu vést. Pevně věříme, že se celá záležitost řádně vysvětlí, a ať bude její rozuzlení jakékoliv, tak že se Tadeáš k tomu postaví čelem a vyvodí pro sebe patřičné závěry," dodali Hutník s Vančurou.

Mawar navíc mezitím vulgárně napadl novináře CNN Prima News Michala Janotku, který na incident upozornil a reportér nyní čelí výhrůžkám od fanoušků zápasníka. Pokud policie Tadeáše Růžičku obviní z napadení, může skončit až na několik let za mřížemi. Podobně ostatně dopadl zápasník MMA Michal Kotalík, který v baru napadl muže a dostal čtyři roky natvrdo za těžké ublížení na zdraví.

Zápasníkovi MMA hrozí kriminál