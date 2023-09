Po svatbě exmanžela Brzobohatého udělala Taťána Kuchařová radikální krok

Změna účesu po rozchodu je klasickou reakcí, ke které se uchýlí řada žen. Miss World se nyní symbolicky odstřihla od minulosti poté, co se její bývalý manžel Ondřej Brzobohatý oženil se svou novou partnerkou, moderátorkou Danielou Písařovicovou. Fanoušky překvapila radikálně jiným vzhledem, na který u ní nikdo dosud nebyl zvyklý.

Pro Taťánu Kuchařovou byly doteď typické dlouhé blond kadeře, za které by se panenka Barbie jistě nemusela stydět. Párkrát sice zaexperimentovala, například nasazením paruky nebo dočasným barevným přelivem, rychle se ale vždy vrátila k osvědčenému účesu.

Možná to byla svatba jejího bývalého manžela Ondřeje Brzobohatého, která byla definitivní tečkou za jejich nepodařeným manželstvím, která modelku přiměla k tomu, aby rovněž symbolicky udělala krok do neznáma a posunula se v životě dál. Své fanoušky tak nyní překvapila velmi krátkým mikádem.

“Pro novou kampaň jsme si trochu pohráli s délkou vlasů. Co na to říkáte?” zeptala se svých sledujících Taťána Kuchařová, která sklidila velmi rozporuplné reakce. To se ovšem dalo předpokládat, protože dlouhé vlasy k ní patřily odjakživa, a tak se s její novou image bude sžívat nejen ona, ale také její obdivovatelé.

Zastánci jejího nového vzhledu nyní modelku přirovnávají k filmové legendě Sharon Stone, pro kterou je podobný sestřih typický. Ozvaly se ale také hlasy, které se domnívají, že předchozí verze Táni byla přece jen o něco lepší a více sexy. Na sociální síti se tak dokonce objevil názor, že krátké vlasy někdejší královně krásy zbytečně přidávají roky navíc.

Jak se zdá, udělala Taťána Kuchařová za svým starým životem definitivní tečku. To ostatně sama potvrdila v nedávném rozhovoru pro server iDNES. “Já už dávno žiji svůj život naplno. Myslím, že to je vidět a jsem šťastná. Žiji autentický, šťastný život. Daří se mi v práci, cestuji si, kam chci, mám spoustu přátel po celém světě. Žiji hezky a jsem za to fakt vděčná,” svěřila se s úsměvem modelka.