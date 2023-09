Čistka v životě Taťány Kuchařové: Negativita a toxičtí lidé u ní mají smůlu

Smutné životní období hodila modelka a Miss World definitivně za hlavu. Zdá se, že po rozvodu s Ondřejem Brzobohatým nejen že nepropadá zoufalství, ale dokonce prožívá své nejlepší životní období, kdy se jí daří po profesní stránce a spokojená je i v osobním životě. Její každodenní realita se přitom od doby, kdy byla vdanou paní, velice změnila.

S rozvodem jako by Taťána Kuchařová znovu našla svá křídla, která v uplynulém období příliš nevyužívala. Opětovná svoboda jí otevřela nové možnosti, a tak se teď ráda věnuje nejen práci, ale také cestování, které ji velmi nabíjí a získává díky němu nové přátele po celém světě. Její nejbližší okolí se tak nejen díky tomu v poslední době proměnilo.

“Jsem opravdu šťastná, že jsem se zbavila toxických lidí. Je potřeba trpělivosti, ale směřuje to, myslím, správným směrem. Jsem šťastná, daří se mi, nic mi nechybí,” prozradila ve velmi upřímném rozhovoru pro server Deník.cz.

Změnil se také její přístup k mužům. Po letech, která strávila po boku jediného partnera v nepodařeném manželství, si nyní dopřává prostor pro to, aby si nejen oddechla, ale také zjistila, co skutečně chce.

Muže nechci žádného a všechny zároveň

“Po předchozí zkušenosti nechcete nikoho a chcete všechny. Mám teď hodně zajímavé období a užívám si, co přichází. Netlačím na sebe, protože všechno chce svůj čas, ale je to dobrý. Myslím, že je to na mně i vidět,” sdělila Taťána Kuchařová a naznačila, že její soukromí se nyní nese především v duchu svobodomyslného poznávání nových lidí i sama sebe.

V duchu dálek a vítru ve vlasech se ponese také podzim půvabné plavovlásky, která plánuje opět vyrazit na cesty. Tentokrát se chystá do Velké Británie, kde letos možná stráví i Halloween. “Plánuji napůl pracovní cestu do Londýna a asi si to prodloužím, protože tam mám pár přátel z období, kdy jsem tam žila. A možná bude i New York, uvidíme,” svěřila se redakci serveru iDNES před časem.