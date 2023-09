Taťána Kuchařová se veselce svého ex směje: Její reakce hovoří za vše

Taťána Kuchařová se k veselce svého bývalého manžela Ondřeje Brzobohatého s moderátorkou Danielou Písařovicovou doposud nijak nevyjadřovala. V rozhovoru pro iDnes ovšem krásná Miss World udělala výjimku a přeci jen pár slov o svém ex prohodila.

Taťána Kuchařová se od rozvodu s Ondřejem Brzobohatým snaží tématu nevydařeného manželství raději vyhýbat, a to nejen proto, že má s hudebníkem vztahy na bodu mrazu a čeká je soud. Z tohoto důvodu modelka raději ani nekomentovala nedávnou svatbu Brzobohatého s Danielou Písařovicovou.

V rozhovoru pro výše zmíněný web ale sexy blondýnka udělala výjimku a přeci jen italskou veselku okomentovala. "Bála jsem se, že se nezeptáte. Já se u toho od jisté doby fakt usmívám. Od jisté doby prostě nebudu komentovat svůj už bývalý vztah v jakékoliv souvislosti. Nenechám se do té hry zatáhnout. Protože ať řeknu cokoliv, tak to bude stejně interpretované úplně jinak. A upřímně? Fakt mi to je úplně jedno. Už to není můj život. A ať jsou všechny bytosti šťastny," nechala se slyšet Kuchařová.

Na dotaz redaktora, zda proběhne reakce jako v české komedii Slunce seno odvětila suše: "Pravá jihočeská? Nebo kterou jste myslel? (smích) Ani: "Hm, hezký, hodně štěstí", to by vyznělo strašně cynicky. Vím svoje, toť vše," dodala Táňa, která už má v sobě téma bývalého manžela definitivně uzavřené.

Dávno žiji svůj život naplno

V rozhovoru pro iDnes si mimo jiné Taťána Kuchařová postěžovala, že už by se ráda přestala vracet k Ondřejovi Brzobohatém, jelikož na svého exmanžela často dostává otázky, což jí není zrovna dvakrát příjemné. "Už to je rok a půl. Pořád se tady k něčemu vracíme. Já už dávno žiji svůj život naplno. Myslím, že to je vidět a jsem šťastná. Žiji autentický, šťastný život. Daří se mi v práci, cestuji si, kam chci, mám spoustu přátel po celém světě. Žiji hezky a jsem za to fakt vděčná," vysvětlila kráska.

Zatímco Kuchařová zatím žádného partnera veřejnosti nepředstavila, její bývalý neztrácel čas a po roce vztahu se oženil se svou přítelkyní Danielou Písařovicovou. Hudebník moderátorku požádal o ruku v květnu na romantické dovolené a svatbu dlouho nedokládal.

"A proč vlastně tak brzo po zásnubách? S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela (dle jejích slov) na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí," okomentoval svůj den D na sociální síti.

Brzobohatý s třetí svatbou neotálel